Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів українських дронів у Європі

8 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом поточного року Україна відкриє в Європі одразу десять експортних центрів дронів. За його словами, йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.

Україна відкриває експорт дронів

За словами президента, станом на сьогодні в Україні працюють 450 компаній, які займаються виробництвом безпілотників.

Що важливо розуміти, з них 40-50 — це топи.

Усі хочуть інвестувати. Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер офіційно підтвердив, що в середині лютого можна буде побачити виробництво українських дронів у Німеччині.

Як зазначив Зеленський, він прийме перший дрон — це лінія, яка працює.