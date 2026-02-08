Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів українських дронів у Європі

8 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом поточного року Україна відкриє в Європі одразу десять експортних центрів дронів. За його словами, йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.
Головні тези:
- У сучасних умовах безпека Європи будується на технологіях і на дронах.
- Зеленський додав, що 2026 стане роком інвестицій в українські технології.
Україна відкриває експорт дронів
За словами президента, станом на сьогодні в Україні працюють 450 компаній, які займаються виробництвом безпілотників.
Що важливо розуміти, з них 40-50 — це топи.
Український лідер офіційно підтвердив, що в середині лютого можна буде побачити виробництво українських дронів у Німеччині.
Як зазначив Зеленський, він прийме перший дрон — це лінія, яка працює.
