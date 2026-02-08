Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів українських дронів у Європі
Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів українських дронів у Європі

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

8 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом поточного року Україна відкриє в Європі одразу десять експортних центрів дронів. За його словами, йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.

Головні тези:

  • У сучасних умовах безпека Європи будується на технологіях і на дронах. 
  • Зеленський додав, що 2026 стане роком інвестицій в українські технології. 

Україна відкриває експорт дронів

За словами президента, станом на сьогодні в Україні працюють 450 компаній, які займаються виробництвом безпілотників.

Що важливо розуміти, з них 40-50 — це топи.

Усі хочуть інвестувати. Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер офіційно підтвердив, що в середині лютого можна буде побачити виробництво українських дронів у Німеччині.

Як зазначив Зеленський, він прийме перший дрон — це лінія, яка працює.

У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології. Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах.

