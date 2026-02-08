Що може повернути українців у села — пояснення Зеленського
Що може повернути українців у села — пояснення Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив своє бачення розвитку українських слів
Глава держави Володимир Зеленський наголошує, що розвиток українських сіл — важливе питання, якому потрібно приділяти багато уваги. За його словами, держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор.

Головні тези:

  • За словами перзидента, у центі всього повинні бути люди.
  • А держава повинна створити гідні умови для їхньої праці.

Зеленський озвучив своє бачення розвитку українських слів

Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно — це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, щоб у селі було життя — насамперед необхідна інфраструктура.

Президент додав, що ще до початку війни у нього та його команди були дуже амбітні були плани.

Попри масштабне будівництво доріг, зроблено було замало.

Тому що будувалися центральні дороги. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі.

