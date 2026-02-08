Що може повернути українців у села — пояснення Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський наголошує, що розвиток українських сіл — важливе питання, якому потрібно приділяти багато уваги. За його словами, держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор.
Головні тези:
- За словами перзидента, у центі всього повинні бути люди.
- А держава повинна створити гідні умови для їхньої праці.
Зеленський озвучив своє бачення розвитку українських слів
На переконання глави держави, щоб у селі було життя — насамперед необхідна інфраструктура.
Президент додав, що ще до початку війни у нього та його команди були дуже амбітні були плани.
Попри масштабне будівництво доріг, зроблено було замало.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-