Зеленский публично упрекнул власти Кривого Рога из-за ситуации в городе
Владимир Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский недоволен тем, что в некоторых городах Украины актуальные проблемы решаются с опозданием. Президент добавил, что у него есть вопросы к властям Кривого Рога.

Главные тезисы

  • Зеленский требует от Воздушных сил ВСУ оперативности во время реализации важных задач.
  • МВД Украины сообщило президенту о получении от союзников дополнительного оборудования, прежде всего генераторов.

По словам главы государства, 10 февраля он созвал традиционный селектор по ситуации в энергетике в разных областях.

Зеленский подтвердил, что на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине до сих пор остается самая сложная ситуация с электроснабжением.

Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности, по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто запоздалая.

Глава государства также добавил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже гораздо оперативнее.

Главная цель для них — увеличение возможностей защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией.

Зеленский напомнил, что украинцы не должны ждать, пока отдельные элементы воздушных сил настроятся.

В части общин Одесской области принимаются дополнительные меры по поддержке людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местных властей относительно реального обеспечения людей.

