Зеленский публично упрекнул власти Кривого Рога из-за ситуации в городе

Глава государства Владимир Зеленский недоволен тем, что в некоторых городах Украины актуальные проблемы решаются с опозданием. Президент добавил, что у него есть вопросы к властям Кривого Рога.

Зеленский оценил ситуацию в разных регионах Украины

По словам главы государства, 10 февраля он созвал традиционный селектор по ситуации в энергетике в разных областях.

Зеленский подтвердил, что на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине до сих пор остается самая сложная ситуация с электроснабжением.

Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности, по Кривому Рогу. Реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто запоздалая. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также добавил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже гораздо оперативнее.

Главная цель для них — увеличение возможностей защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией.

Зеленский напомнил, что украинцы не должны ждать, пока отдельные элементы воздушных сил настроятся.