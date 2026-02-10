Зеленский публично упрекнул власти Кривого Рога из-за ситуации в городе

Глава государства Владимир Зеленский недоволен тем, что в некоторых городах Украины актуальные проблемы решаются с опозданием. Президент добавил, что у него есть вопросы к властям Кривого Рога.
Главные тезисы
- Зеленский требует от Воздушных сил ВСУ оперативности во время реализации важных задач.
- МВД Украины сообщило президенту о получении от союзников дополнительного оборудования, прежде всего генераторов.
Зеленский оценил ситуацию в разных регионах Украины
По словам главы государства, 10 февраля он созвал традиционный селектор по ситуации в энергетике в разных областях.
Зеленский подтвердил, что на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине до сих пор остается самая сложная ситуация с электроснабжением.
Глава государства также добавил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже гораздо оперативнее.
Главная цель для них — увеличение возможностей защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией.
Зеленский напомнил, что украинцы не должны ждать, пока отдельные элементы воздушных сил настроятся.
