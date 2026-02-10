Россия распространяет ложь о "контрнаступлении" Сил обороны на юге

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ просто придумала "контрнаступление" Сил обороны Украины на юге, чтобы скрыть ложь о собственных "успехах" на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Российские командиры постоянно отчитываются своим начальникам об "успехах" на поле боя, которых никогда на самом деле не было.
- Это порождает новую волну фейков со стороны врага, чтобы скрыть предыдущую ложь.
Россияне распространяют новую дезинформацию о ситуации на фронте
Американские аналитики обратили внимание на громкие заявления российских военкоров.
Последние начали активно врать о том, что украинские воины пользуются туманной погодой и блокировкой вражеских терминалов Starlink, чтобы проводить новое "контрнаступление".
Так, россияне жалуются на якобы успехи Сил обороны вблизи Терноватого.
С заявлением на этот счет уже выступил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Он официально подтвердил, что Украина продолжает удерживать Терноватое после того, как российские войска безуспешно пытались поднять флаг в населенном пункте, чтобы предоставить якобы доказательства его захвата.
Что важно понимать, линия фронта находится по меньшей мере в 10-15 километрах от Терноватого.
Волошин назвал ложью слова российских военных блогеров о якобы "контрнаступлении" Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
Россияне просто придумывают свои успехи в этом районе. а затем пытаются использовать фейки об "украинской контрнаступательной операции", чтобы скрыть собственную ложь.
