Россия распространяет ложь о "контрнаступлении" Сил обороны на юге

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ просто придумала "контрнаступление" Сил обороны Украины на юге, чтобы скрыть ложь о собственных "успехах" на этом участке фронта.

Россияне распространяют новую дезинформацию о ситуации на фронте

Американские аналитики обратили внимание на громкие заявления российских военкоров.

Последние начали активно врать о том, что украинские воины пользуются туманной погодой и блокировкой вражеских терминалов Starlink, чтобы проводить новое "контрнаступление".

Так, россияне жалуются на якобы успехи Сил обороны вблизи Терноватого.

С заявлением на этот счет уже выступил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он официально подтвердил, что Украина продолжает удерживать Терноватое после того, как российские войска безуспешно пытались поднять флаг в населенном пункте, чтобы предоставить якобы доказательства его захвата.

Что важно понимать, линия фронта находится по меньшей мере в 10-15 километрах от Терноватого.

Волошин назвал ложью слова российских военных блогеров о якобы "контрнаступлении" Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Россияне просто придумывают свои успехи в этом районе. а затем пытаются использовать фейки об "украинской контрнаступательной операции", чтобы скрыть собственную ложь.