Россия распространяет ложь о "контрнаступлении" Сил обороны на юге
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространяет ложь о "контрнаступлении" Сил обороны на юге

Россияне распространяют новую дезинформацию о ситуации на фронте
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ просто придумала "контрнаступление" Сил обороны Украины на юге, чтобы скрыть ложь о собственных "успехах" на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Российские командиры постоянно отчитываются своим начальникам об "успехах" на поле боя, которых никогда на самом деле не было.
  • Это порождает новую волну фейков со стороны врага, чтобы скрыть предыдущую ложь.

Россияне распространяют новую дезинформацию о ситуации на фронте

Американские аналитики обратили внимание на громкие заявления российских военкоров.

Последние начали активно врать о том, что украинские воины пользуются туманной погодой и блокировкой вражеских терминалов Starlink, чтобы проводить новое "контрнаступление".

Так, россияне жалуются на якобы успехи Сил обороны вблизи Терноватого.

С заявлением на этот счет уже выступил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он официально подтвердил, что Украина продолжает удерживать Терноватое после того, как российские войска безуспешно пытались поднять флаг в населенном пункте, чтобы предоставить якобы доказательства его захвата.

Что важно понимать, линия фронта находится по меньшей мере в 10-15 километрах от Терноватого.

Волошин назвал ложью слова российских военных блогеров о якобы "контрнаступлении" Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Россияне просто придумывают свои успехи в этом районе. а затем пытаются использовать фейки об "украинской контрнаступательной операции", чтобы скрыть собственную ложь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что может вернуть украинцев в села — объяснение Зеленского
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил свое видение развития украинских сел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне шантажируют семьи украинских пленных для регистрации Starlink
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Россияне используют родных пленных как ресурс для манипуляций
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила ремонтное подразделение и учебный центр БПЛА армии РФ
Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?