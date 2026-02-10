Росія поширює брехню про "контрнаступ" Сил оборони на півдні

Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що країна-агресорка РФ просто вигадала "контрнаступ" Сил оборони України на півдні, щоб приховати брехню про власні “успіхи” на цій ділянці фронту.

Росіяни поширюють нову дезінформації про ситуацію на фронті

Американські аналітики звернули увагу на гучні заяви російських воєнкорів.

Останні почали активно брехати про те, українські воїни користуються туманною погодою та блокуванням ворожих терміналів Starlink, щоб проводити новий “контрнаступ”.

Так, росіяни скаржаться на нібито успіхи Сил оборони поблизу Тернуватого.

З заявою з цього приводу вже виступив спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він офіційно підтвердив, що Україна продовжує утримувати Тернувате після того, як російські війська безуспішно намагалися підняти прапор у населеному пункті, щоб надати нібито докази його захоплення.

Що важливо розуміти, лінія фронту наразі знаходиться щонайменше за 10-15 кілометрів від Тернуватого.

Волошин заперечив брехню російських військових блогерів про нібито "контрнаступ" України на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Росіяни просто вигадують свої успіхи в цьому районі. а потім намагаються використовувати фейки про “українську контрнаступальну операцію”, щоб приховати власну брехню.