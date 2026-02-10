Росіяни шантажують родини українських полонених для реєстрації Starlink

Російські загарбники почали погрожувати родинам українських полонених, вимагаючи реєструвати на себе Starlink, щоб потім використовувати проти Сил оборони України. Якщо ви стикнулися з такого роду шантажем — зверніться до Координаційного штабу та правоохоронців.
Головні тези:
- Реєстрації терміналу, яким будуть користуватися росіяни, є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.
- Координаційний штаб та правоохоронні структури закликають українців звертатися до них по допомогу.
Росіяни використовують рідних полонених як ресурс для маніпуляцій
Про новий вид шантажу, до якого вдяються сили ворога, попереджає український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Він звертає увагу на те, що Міноборони України та компанія Space X змогли загнати армію РФ у вкрай скрутне становище на фронті, коли відключили нелегальні термінали Starlink.
Їхнє активне використання у минулому забезпечувало противнику організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе.
У ситуації, що склалася наразі, росіяни не вигадили нічого краще, ніж почати шантажувати родини полонених.
Противник, вдаючись до погроз та вимог, схиляє їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.
Що важливо розуміти, потім ця техніка має бути використана проти України та українців.
Варто зазначити, що у випадку, якщо термінал застосовується для керування російськими дронами — реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-