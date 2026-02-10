Росіяни шантажують родини українських полонених для реєстрації Starlink
Росіяни шантажують родини українських полонених для реєстрації Starlink

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Росіяни використовують рідних полонених як ресурс для маніпуляцій
Read in English

Російські загарбники почали погрожувати родинам українських полонених, вимагаючи реєструвати на себе Starlink, щоб потім використовувати проти Сил оборони України. Якщо ви стикнулися з такого роду шантажем — зверніться до Координаційного штабу та правоохоронців.

Головні тези:

  • Реєстрації терміналу, яким будуть користуватися росіяни, є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.
  • Координаційний штаб та правоохоронні структури закликають українців звертатися до них по допомогу.

Росіяни використовують рідних полонених як ресурс для маніпуляцій

Про новий вид шантажу, до якого вдяються сили ворога, попереджає український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Він звертає увагу на те, що Міноборони України та компанія Space X змогли загнати армію РФ у вкрай скрутне становище на фронті, коли відключили нелегальні термінали Starlink.

Їхнє активне використання у минулому забезпечувало противнику організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе.

У ситуації, що склалася наразі, росіяни не вигадили нічого краще, ніж почати шантажувати родини полонених.

Противник, вдаючись до погроз та вимог, схиляє їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.

Що важливо розуміти, потім ця техніка має бути використана проти України та українців.

Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс.

Варто зазначити, що у випадку, якщо термінал застосовується для керування російськими дронами — реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

Наполегливо радимо у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати старлінки на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога без зволікань звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур. Ми порадимо, що робити, аби не завдати шкоди собі та близьким.

