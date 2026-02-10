Росіяни шантажують родини українських полонених для реєстрації Starlink

Російські загарбники почали погрожувати родинам українських полонених, вимагаючи реєструвати на себе Starlink, щоб потім використовувати проти Сил оборони України. Якщо ви стикнулися з такого роду шантажем — зверніться до Координаційного штабу та правоохоронців.

Росіяни використовують рідних полонених як ресурс для маніпуляцій

Про новий вид шантажу, до якого вдяються сили ворога, попереджає український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Він звертає увагу на те, що Міноборони України та компанія Space X змогли загнати армію РФ у вкрай скрутне становище на фронті, коли відключили нелегальні термінали Starlink.

Їхнє активне використання у минулому забезпечувало противнику організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе.

У ситуації, що склалася наразі, росіяни не вигадили нічого краще, ніж почати шантажувати родини полонених.

Противник, вдаючись до погроз та вимог, схиляє їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.

Що важливо розуміти, потім ця техніка має бути використана проти України та українців.

Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. Поширити

Варто зазначити, що у випадку, якщо термінал застосовується для керування російськими дронами — реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.