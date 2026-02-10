Россияне шантажируют семьи украинских пленных для регистрации Starlink

Российские захватчики начали угрожать семьям украинских пленных, требуя регистрировать на себя Starlink, чтобы потом использовать против Сил обороны. Если вы столкнулись с такого рода шантажом — нужно обратиться в Координационный штаб и к правоохранителям.
Главные тезисы
- Регистрация терминала, которым будут пользоваться россияне, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.
- Координационный штаб и правоохранительные структуры призывают украинцев обращаться к ним за помощью.
Россияне используют родных пленных как ресурс для манипуляций
О новом виде шантажа, к которому прибегают силы врага, предупреждает украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Он обращает внимание на то, что Минобороны Украины и компания Space X смогли загнать армию РФ в крайне затруднительное положение на фронте, когда отключили нелегальные терминалы Starlink.
Их активное использование в прошлом обеспечивало противнику организованную связь для военных подразделений и дронов-камикадзе.
В сложившейся ситуации россияне не придумали ничего лучше, чем начать шантажировать семьи пленных.
Противник, прибегая к угрозам и требованиям, склоняет их официально регистрировать терминалы Starlink.
Что важно понимать, потом эта техника должна использоваться против Украины и украинцев.
Следует отметить, что в случае если терминал применяется для управления российскими дронами — регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности.
