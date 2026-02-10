Россияне шантажируют семьи украинских пленных для регистрации Starlink
Россияне шантажируют семьи украинских пленных для регистрации Starlink

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Россияне используют родных пленных как ресурс для манипуляций
Российские захватчики начали угрожать семьям украинских пленных, требуя регистрировать на себя Starlink, чтобы потом использовать против Сил обороны. Если вы столкнулись с такого рода шантажом — нужно обратиться в Координационный штаб и к правоохранителям.

Главные тезисы

  • Регистрация терминала, которым будут пользоваться россияне, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.
  • Координационный штаб и правоохранительные структуры призывают украинцев обращаться к ним за помощью.

Россияне используют родных пленных как ресурс для манипуляций

О новом виде шантажа, к которому прибегают силы врага, предупреждает украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Он обращает внимание на то, что Минобороны Украины и компания Space X смогли загнать армию РФ в крайне затруднительное положение на фронте, когда отключили нелегальные терминалы Starlink.

Их активное использование в прошлом обеспечивало противнику организованную связь для военных подразделений и дронов-камикадзе.

В сложившейся ситуации россияне не придумали ничего лучше, чем начать шантажировать семьи пленных.

Противник, прибегая к угрозам и требованиям, склоняет их официально регистрировать терминалы Starlink.

Что важно понимать, потом эта техника должна использоваться против Украины и украинцев.

Официальная регистрация вражеского терминала позволяет легко идентифицировать того, кто это сделал, ведь вы должны во время этого процесса засвидетельствовать свое лицо. Враг использует уязвимость семей. На судьбы украинцев им плевать: это для них одноразовый ресурс.

Следует отметить, что в случае если терминал применяется для управления российскими дронами — регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Настоятельно рекомендуем в случае получения предложений или угроз с требованием регистрировать Старлинки на себя или каким-либо другим шантажом со стороны врага без промедления обращаться в Координационный штаб и правоохранительные структуры. Мы посоветуем, что делать, чтобы не причинить вреда себе и близким.

