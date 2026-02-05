Федоров подтвердил блокировку терминалов Starlink в подразделениях российской армии
Категория
Технологии
Дата публикации

Федоров подтвердил блокировку терминалов Starlink в подразделениях российской армии

Михаил Федоров
Федоров
Читати українською

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы.

Главные тезисы

  • Министр обороны Украины подтвердил блокировку терминалов Starlink в российской армии.
  • Украинские терминалы, попавшие в «белый список», начали работать, но требуется время на процесс верификации.

Российские терминалы Starlink заблокированы — Федоров

Федоров отметил, что Украина продолжает верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, попавших в белый список, уже работает.

Пока «белые списки» обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — стоит подождать. Это очень масштабный процесс, требующий времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже скоро будет доступна соответствующая услуга на портале Действие.

Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, оперативно верифицировавшим свои терминалы. Непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как верифицировать Starlink в Украине — инструкция
Министерство цифровой трансформации Украины
Starlink
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Верификация Starlink. Федоров обратился к командирам всех уровней
Михаил Федоров
Федоров просит армию не игнорировать верификацию Starlink
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты жалуются на заблокированные терминалы Starlink по всей линии фронта
Starlink

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?