Федоров подтвердил блокировку терминалов Starlink в подразделениях российской армии

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы.
Главные тезисы
- Министр обороны Украины подтвердил блокировку терминалов Starlink в российской армии.
- Украинские терминалы, попавшие в «белый список», начали работать, но требуется время на процесс верификации.
Российские терминалы Starlink заблокированы — Федоров
Федоров отметил, что Украина продолжает верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, попавших в белый список, уже работает.
Гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже скоро будет доступна соответствующая услуга на портале Действие.
