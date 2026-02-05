Оккупанты жалуются на заблокированные терминалы Starlink по всей линии фронта

В российских военных подразделениях массово "ложатся" терминалы Starlink. оккупанты жалуются на блокировку оборудования и набрасываются с обвинениями на Илона Маска.
Главные тезисы
- Российские военные подразделения массово столкнулись с блокировкой терминалов Starlink, что создало проблемы в управлении войсками на фронте.
- Украинская сторона переходит на проверенные терминалы, чтобы облегчить свое боевое управление.
- Илон Маск стал объектом негативного отношения со стороны российских оккупантов из-за отключения Starlink.
Терминалы Starlink массово блокируются у российских захватчиков
У россиян на фронте, по словам пропагандистских Z-пабликов, заблокировано 550 тысяч станций Starlink. Якобы из-за этого есть сложности в управлении войсками, поэтому на многих участках остановлены штурмовые действия.
Его коллега по Z-лагерю Кирилл Федоров отмечает, что в ближайшее время украинцы пересядут на "белые списки" допущенных к работе терминалов, а вот россиянам "надо что-то придумывать", потому что "аналогов нет".
Относительно сообщений о массовых отключениях терминалов Starlink по всей линии фронта и на приграничных территориях. Альтернативы данному спутниковому интернету в рядах ВС РФ просто не существует, и многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность.
Илон Маск написал в соцсети Х, что "важно зарегистрировать терминал Starlink, если вы находитесь в Украине".
Ранее было заявлено, что в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а остальные будут отключены. Тогда, скорее всего, терминалы Starlink в России перестанут работать.
Российский топпропагандист Владимир Соловьев цинично обещает Маску российские удары по заводам по производству Starlink или даже космические атаки на спутники.
Советник министра обороны Украины, волонтер и блогер Сергей Стерненко предсказывает россиянам большие проблемы после отключения "вражеской" связи.
