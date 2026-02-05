Оккупанты жалуются на заблокированные терминалы Starlink по всей линии фронта
Оккупанты жалуются на заблокированные терминалы Starlink по всей линии фронта

Starlink
Источник:  УНИАН

В российских военных подразделениях массово "ложатся" терминалы Starlink. оккупанты жалуются на блокировку оборудования и набрасываются с обвинениями на Илона Маска.

Главные тезисы

  • Российские военные подразделения массово столкнулись с блокировкой терминалов Starlink, что создало проблемы в управлении войсками на фронте.
  • Украинская сторона переходит на проверенные терминалы, чтобы облегчить свое боевое управление.
  • Илон Маск стал объектом негативного отношения со стороны российских оккупантов из-за отключения Starlink.

Терминалы Starlink массово блокируются у российских захватчиков

У россиян на фронте, по словам пропагандистских Z-пабликов, заблокировано 550 тысяч станций Starlink. Якобы из-за этого есть сложности в управлении войсками, поэтому на многих участках остановлены штурмовые действия.

По всему фронту отвалились "старлинки". Вот тебе и хваленая, американская связь... Ну возвращаемся к альтернативной связи значит. Илон Маск — [нецензурная брань], — пишет блогер "Тринадцатый".

Его коллега по Z-лагерю Кирилл Федоров отмечает, что в ближайшее время украинцы пересядут на "белые списки" допущенных к работе терминалов, а вот россиянам "надо что-то придумывать", потому что "аналогов нет".

Относительно сообщений о массовых отключениях терминалов Starlink по всей линии фронта и на приграничных территориях. Альтернативы данному спутниковому интернету в рядах ВС РФ просто не существует, и многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность.

Илон Маск написал в соцсети Х, что "важно зарегистрировать терминал Starlink, если вы находитесь в Украине".

Пост Маска

Ранее было заявлено, что в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а остальные будут отключены. Тогда, скорее всего, терминалы Starlink в России перестанут работать.

Российский топпропагандист Владимир Соловьев цинично обещает Маску российские удары по заводам по производству Starlink или даже космические атаки на спутники.

Советник министра обороны Украины, волонтер и блогер Сергей Стерненко предсказывает россиянам большие проблемы после отключения "вражеской" связи.

Противник сообщает о массовом отключении Starlink в российских подразделениях на фронте. Если это действительно так, то украинская армия вернет себе преимущество в связи, а у врага будет ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне.

