Україна уразила ремонтний підрозділ і навчальний центр БпЛА армії РФ
Україна уразила ремонтний підрозділ і навчальний центр БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів
10 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по російських воєнних цілях. Під удар захисників потрапили не лише місця зосередження російський загарбників, а й також ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр БпЛА, пункти управління.

Головні тези:

  • Влучно атаковано пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон". 
  • Усі втрати ворога наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.

З метою скорочення наступальних спроможностей армії Росії підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) та на території РФ.

Згідно з офіційними даними, під один з ударів потрапив ворожий ремонтний підрозділ. Гучні вибухи гриміли на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта.

На ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника.

Ба більше, вказано, що в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) українські воїни змогли успішно атакувати пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".

9 лютого на території Курської області РФ, в районі н.п. Тьоткіно, під удар Сил оборони України потрапив пункту управління БпЛА армії РФ.

На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

