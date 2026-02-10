Україна уразила ремонтний підрозділ і навчальний центр БпЛА армії РФ

10 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по російських воєнних цілях. Під удар захисників потрапили не лише місця зосередження російський загарбників, а й також ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр БпЛА, пункти управління.
Головні тези:
- Влучно атаковано пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".
- Усі втрати ворога наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.
Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів
З метою скорочення наступальних спроможностей армії Росії підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) та на території РФ.
Згідно з офіційними даними, під один з ударів потрапив ворожий ремонтний підрозділ. Гучні вибухи гриміли на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Ялта.
Ба більше, вказано, що в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) українські воїни змогли успішно атакувати пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".
9 лютого на території Курської області РФ, в районі н.п. Тьоткіно, під удар Сил оборони України потрапив пункту управління БпЛА армії РФ.
