Російські окупанти убили матір із дитиною у Слов'янську

Нова атака армії РФ на Донецьку області забрала життя ще двох мирних мешканців регіону — 11-річної дівчинки та її матері. Окрім того, місцева влада повідомляє про ще 7 потерпілих.
Головні тези:
- Росія знову використала авіабомби для вбивства мирних українців.
- Кількість жертв та постражадих наразі уточнюється.
Росія скинула на Слов'янськ авіабомби
Про наслідки нової ворожої атаки розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він офіційно підтвердив, що 2 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську.
Філашкін звертає увагу світу на те, що кожний день для Донецької області — це нові й нові воєнні злочини російських загарбників.
Він також наголосив, що йдеться не лише про удари по мирних містах та по домівках, а навіть по дітях. Глава ОВА додав, що це терор, якому немає виправдання.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-