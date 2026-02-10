Російські окупанти убили матір із дитиною у Слов'янську

Нова атака армії РФ на Донецьку області забрала життя ще двох мирних мешканців регіону — 11-річної дівчинки та її матері. Окрім того, місцева влада повідомляє про ще 7 потерпілих.

Росія скинула на Слов'янськ авіабомби

Про наслідки нової ворожої атаки розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він офіційно підтвердив, що 2 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську.

Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — 7-річна дівчинка.

Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо. Вадим Філашкін Очільник Донецької ОВА

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

Філашкін звертає увагу світу на те, що кожний день для Донецької області — це нові й нові воєнні злочини російських загарбників.

Він також наголосив, що йдеться не лише про удари по мирних містах та по домівках, а навіть по дітях. Глава ОВА додав, що це терор, якому немає виправдання.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin