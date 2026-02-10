Заступник гендиректора страхового брокера Mains Євген Боровіков заявив роспропагандистам, що внаслідок щоденних атак України російська нафтогазова галузь втратила понад 1 трлн рублів. Що важливо зрозуміти, це з урахуванням втраченого прибутку.

Росія втрачає шалені суми через війну проти України

Як виявилося, на тлі різкого збільшення атак українських дронів та диверсій на території РФ — страхування від таких випадків стало невигідним.

За словами російських аналітиків, річ у тім, що збитки зростають кратно.

Через розширення географії атак тепер потрібно застрахувати не лише прикордонні об'єкти, а й підприємства усередині Росії.

З заявою з цього приводу виступив директор департаменту андеррайтингу з корпоративних видів страхування СК "Злагода" Олексій Хуторянський:

При цьому для деяких об'єктів у ризикових локаціях ймовірність інциденту перестає бути випадковою, що робить страхування практично неможливим, оскільки його механізми в такій ситуації втрачають ефективність. Поширити

Різке погіршення ситуації не приховує навіть міністр оборони Росії Андрій Білоусов,.

За словами останнього, минулого року інтенсивність безпілотних атак України на території Росії зросла більш ніж удвічі.

Поплічник Путіна офіційно підтвердив, що на початку 2025 ЗСУ щомісяця запускали в середньому 1500 далекобійних дронів.