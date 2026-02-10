ППО знешкодила 110 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 лютого російські загарбники здійснювали атаку 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Повітряний бій РФ і України — які наслідки
Нова атака російських окупантів почалася ще о 18:00 9 лютого.
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
