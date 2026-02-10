ППО знешкодила 110 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 110 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ і України - які наслідки
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 лютого російські загарбники здійснювали атаку 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Повітряний бій РФ і України — які наслідки

Нова атака російських окупантів почалася ще о 18:00 9 лютого.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки” Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
