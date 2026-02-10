ПВО обезвредила 110 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 февраля российские захватчики совершали атаку 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Воздушное сражение РФ и Украины — какие последствия

Новая атака российских окупантов началась еще в 18:00 9 февраля.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеских БПЛА.