ПВО обезвредила 110 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 110 дронов во время новой атаки РФ

Воздушное сражение РФ и Украины - какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 февраля российские захватчики совершали атаку 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях.

Воздушное сражение РФ и Украины — какие последствия

Новая атака российских окупантов началась еще в 18:00 9 февраля.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

