ПВО обезвредила 110 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 февраля российские захватчики совершали атаку 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях.
Воздушное сражение РФ и Украины — какие последствия
Новая атака российских окупантов началась еще в 18:00 9 февраля.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-