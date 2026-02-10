Заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков заявил роспропагандистам, что в результате ежедневных атак Украины российская нефтегазовая отрасль потеряла более 1 трлн рублей. Что важно понять, это с учетом утраченной прибыли.
Главные тезисы
- Министр обороны РФ подтвердил, что количество атак Украины на Россию резко возросло в 2025 году.
- ВСУ ежемесячно используют более 1000 дронов для дипстрайков.
Россия теряет сумасшедшие суммы из-за войны против Украины
Как оказалось, на фоне резкого увеличения атак украинских дронов и диверсий на территории РФ — страхование от таких случаев стало невыгодным.
По словам российских аналитиков, дело в том, что ущерб растет кратно.
Из-за расширения географии атак теперь нужно страховать не только пограничные объекты, но и предприятия внутри России.
С заявлением по этому поводу выступил директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК "Согласие" Алексей Хуторянский:
Резкое ухудшение ситуации не скрывает даже министр обороны России Андрей Белоусов.
По словам последнего, в прошлом году интенсивность беспилотных атак Украины на территорию России выросла более чем вдвое.
Приспешник Путина официально подтвердил, что в начале 2025 года ВСУ ежемесячно запускали в среднем 1500 дальнобойных дронов.
