Япония будет покупать для Украины нелетальное оборудование

Как утверждают инсайдеры издания NHK, Япония согласилась стать участницей программы НАТО по снабжению Украины боеприпасов и оборудования американского производства. В рамках этой инициативы Токио будет закупать нелетальное оборудование и снаряжение для ВСУ.

Япония будет помогать Силам обороны Украины

По словам анонимных источников, Япония в ближайшие дни официально подтвердит свое решение стать участницей программы PURL.

Важный нюанс заключается в том, что Токио будет спонсировать закупку исключительно нелетального оборонительного оборудования и снаряжения.

По всей вероятности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Инсайдеры сообщили СМИ, что Япония уже известила о своем плане членов НАТО и Украины.

Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед. Поделиться

Что важно понимать, PURL — это совместная программа США и НАТО, стартовавшая в прошлом году.

Главная задача этой инициативы — максимально быстрая поставка ВСУ критически важного вооружения и оборудования американского производства.