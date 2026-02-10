Япония будет покупать для Украины нелетальное оборудование

Как утверждают инсайдеры издания NHK, Япония согласилась стать участницей программы НАТО по снабжению Украины боеприпасов и оборудования американского производства. В рамках этой инициативы Токио будет закупать нелетальное оборудование и снаряжение для ВСУ.
Главные тезисы
- Участие Японии в инициативе является важным шагом для поддержки Украины в условиях войны.
- Даже нелетальное оборудование имеет огромное значение для устойчивости ВСУ.
Япония будет помогать Силам обороны Украины
По словам анонимных источников, Япония в ближайшие дни официально подтвердит свое решение стать участницей программы PURL.
Важный нюанс заключается в том, что Токио будет спонсировать закупку исключительно нелетального оборонительного оборудования и снаряжения.
По всей вероятности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.
Инсайдеры сообщили СМИ, что Япония уже известила о своем плане членов НАТО и Украины.
Что важно понимать, PURL — это совместная программа США и НАТО, стартовавшая в прошлом году.
Главная задача этой инициативы — максимально быстрая поставка ВСУ критически важного вооружения и оборудования американского производства.
