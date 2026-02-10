Японія купуватиме для України нелетальне обладнання
Японія купуватиме для України нелетальне обладнання

Read in English
Джерело:  NHK

Як стверджують інсайдери видання NHK, Японія згодилася стати учасницею програми НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва. У межах цієї ініціативи Токіо закуплятиме нелетальне обладнання і спорядження для ЗСУ.

Головні тези:

  • Участь Японії в ініціативі є важливим кроком для підтримки України в умовах війни.
  • Навіть нелетальне обладнання має велике значення для стійкості ЗСУ.

Японія допомагатиме Силам оборони України

За словами анонімних джерел, японська влада найближчими днями офіційно підтвердить своє рішення стати учасницею програми PURL.

Важливий нюанс полягає в тому, що Токіо буде спонсорувати закупівлю винятково нелетального оборонного обладнання і спорядження.

Цілком імовірно, йдеться про радіолокаційні системи та бронежилети.

Інсайдери повідомили ЗМІ, що Японія уже сповістила про свій план членів НАТО і Україну.

Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед.

Що важливо розуміти, PURL — це спільна програма США та НАТО, яка стартувала минулого року.

Головне завдання цієї ініціативи — максимально швидке постачання ЗСУ критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО.

