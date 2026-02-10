Японія купуватиме для України нелетальне обладнання

Як стверджують інсайдери видання NHK, Японія згодилася стати учасницею програми НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва. У межах цієї ініціативи Токіо закуплятиме нелетальне обладнання і спорядження для ЗСУ.

Японія допомагатиме Силам оборони України

За словами анонімних джерел, японська влада найближчими днями офіційно підтвердить своє рішення стати учасницею програми PURL.

Важливий нюанс полягає в тому, що Токіо буде спонсорувати закупівлю винятково нелетального оборонного обладнання і спорядження.

Цілком імовірно, йдеться про радіолокаційні системи та бронежилети.

Інсайдери повідомили ЗМІ, що Японія уже сповістила про свій план членів НАТО і Україну.

Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед. Поширити

Що важливо розуміти, PURL — це спільна програма США та НАТО, яка стартувала минулого року.

Головне завдання цієї ініціативи — максимально швидке постачання ЗСУ критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.