Российские оккупанты убили мать с ребенком в Славянске
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили мать с ребенком в Славянске

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия сбросила на Славянск авиабомбы
Читати українською

Новая атака армии РФ на Донецкую область унесла жизни еще двух мирных жителей региона — 11-летней девочки и ее матери. Кроме того, местные власти сообщают о еще 7 пострадавших.

Главные тезисы

  • Россия снова использовала авиабомбы для убийства мирных украинцев.
  • Количество жертв и пострадавших сейчас уточняется.

Россия сбросила на Славянск авиабомбы

О последствиях новой атаки врага рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он официально подтвердил, что 2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску.

Погибшие — 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых — 7-летняя девочка. Все ответственные службы уже реагируют на атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

Филашкин обращает внимание мира на то, что каждый день для Донецкой области — это новые и новые военные преступления российских захватчиков.

Он также подчеркнул, что речь идет не только об ударах по мирным городам и домам, а даже по детям. Глава ОВА добавил, что это террор, которому нет оправдания.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

Мир должен это видеть и называть вещи своими именами. Россия — страна-террорист! — заявил Вадим Филашкин.

