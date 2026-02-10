Российские оккупанты убили мать с ребенком в Славянске

Новая атака армии РФ на Донецкую область унесла жизни еще двух мирных жителей региона — 11-летней девочки и ее матери. Кроме того, местные власти сообщают о еще 7 пострадавших.
Главные тезисы
- Россия снова использовала авиабомбы для убийства мирных украинцев.
- Количество жертв и пострадавших сейчас уточняется.
Россия сбросила на Славянск авиабомбы
О последствиях новой атаки врага рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он официально подтвердил, что 2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску.
Филашкин обращает внимание мира на то, что каждый день для Донецкой области — это новые и новые военные преступления российских захватчиков.
Он также подчеркнул, что речь идет не только об ударах по мирным городам и домам, а даже по детям. Глава ОВА добавил, что это террор, которому нет оправдания.
