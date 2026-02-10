Папа Римский направил в Украину генераторы, лекарства и продукты
Папа Римский направил в Украину генераторы, лекарства и продукты

Украина получила помощь от Ватикана
Read in English
Читати українською
Источник:  Vatican News

Папа Римский Лев XIV организовал доставку в Украину 80 электрических генераторов, а также лекарств и пищевых продуктов. Таким образом, понтифик решил продемонстрировать солидарность с украинским народом и помочь ему прожить холодную зиму на фоне ежедневных атак со стороны страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Отправленные генераторы помогут обеспечить тепло и горячее питание украинцам, пострадавшим от холода и стресса.
  • Помощь от Папы Римского будет дополнена новыми медикаментами и продуктами питания, распределение которых будет организовано через приходы украинских епархий.

Украина получила помощь от Ватикана

Понтифик знает о серьезных последствиях российских ударов, которые почти каждый день поражают энергетическую инфраструктуру Украины.

Папа Римский выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, особенно со стороны епархий в Польше.

Так, указано, что через Дикастерию служение милосердию, по его просьбе, были отправлены три грузовика с генераторами в Украину.

Это стало ответом на просьбу многих епископов, обеспокоенных страданиями людей из-за интенсивных морозов. Температура ночью опускается до -15 °C, а днем колеблется в пределах -10…-12 °C. Из-за холода многие люди вынуждены искать теплые приюты, где благодаря генераторам они могут также получать горячее питание.

Фото: cardinale Krajewski

Грузы отправили из Базилики Святой Софии в Риме — церкви украинцев в Италии.

Стоит также отметить, что генераторы и медикаменты уже прибыли в Фастов и Киев — регионы, которые больше всего пострадали от последних атак.

Вместе с генераторами поступили тысячи упаковок лекарства, в том числе антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин, который помогает людям спать на фоне постоянного стресса и страха.

Фото: cardinale Krajewski

В Ватикане подтвердили, что готовится еще один груз с дополнительными медикаментами и продуктами питания, а распределение помощи будет организовано через сеть приходов в различных епархиях.

