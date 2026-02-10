Папа Римский направил в Украину генераторы, лекарства и продукты

Папа Римский Лев XIV организовал доставку в Украину 80 электрических генераторов, а также лекарств и пищевых продуктов. Таким образом, понтифик решил продемонстрировать солидарность с украинским народом и помочь ему прожить холодную зиму на фоне ежедневных атак со стороны страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Отправленные генераторы помогут обеспечить тепло и горячее питание украинцам, пострадавшим от холода и стресса.
- Помощь от Папы Римского будет дополнена новыми медикаментами и продуктами питания, распределение которых будет организовано через приходы украинских епархий.
Украина получила помощь от Ватикана
Понтифик знает о серьезных последствиях российских ударов, которые почти каждый день поражают энергетическую инфраструктуру Украины.
Папа Римский выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, особенно со стороны епархий в Польше.
Так, указано, что через Дикастерию служение милосердию, по его просьбе, были отправлены три грузовика с генераторами в Украину.
Грузы отправили из Базилики Святой Софии в Риме — церкви украинцев в Италии.
Стоит также отметить, что генераторы и медикаменты уже прибыли в Фастов и Киев — регионы, которые больше всего пострадали от последних атак.
Вместе с генераторами поступили тысячи упаковок лекарства, в том числе антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин, который помогает людям спать на фоне постоянного стресса и страха.
В Ватикане подтвердили, что готовится еще один груз с дополнительными медикаментами и продуктами питания, а распределение помощи будет организовано через сеть приходов в различных епархиях.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-