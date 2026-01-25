Папа Римский обратился к миру с новым призывом касательно Украины
Папа Римский обратился к миру с новым призывом касательно Украины

Папа Римский призывает помочь Украине вернуть мир
Источник:  Vatican News

Папа Римский Лев XIV еще раз напомнил людям в разных уголках мира о захватнической войне России против Украины, а также публично попросил "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.

Главные тезисы

  • Понтифик опасается, что мир забудет о российско-украинской войне.
  • Также он критикует Россию за то, что она отказывается от перемирия.

С заявлением на этот счет понтифик выступил во время традиционной воскресной молитвы.

Лев XIV просит мир не забывать об украинцах, ежедневно страдающих от "непрерывных нападений".

Российские атаки привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.

По мнению понтифика, продолжение войны принесет еще более катастрофические последствия для гражданского населения.

На этом фоне Папа Римский призвал усилить мирные усилия.

Я с грустью слежу за происходящим, и я рядом с страдающими и молюсь о них. Продолжение военных действий со все более серьезными последствиями для мирного населения усугубляет раскол между народами и дистанцирует от справедливого и длительного мира. Я призываю всех еще больше активизировать свои усилия по прекращению этой войны.

Как уже упоминалось ранее, во время первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.

