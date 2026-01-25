Папа Римский обратился к миру с новым призывом касательно Украины

Я с грустью слежу за происходящим, и я рядом с страдающими и молюсь о них. Продолжение военных действий со все более серьезными последствиями для мирного населения усугубляет раскол между народами и дистанцирует от справедливого и длительного мира. Я призываю всех еще больше активизировать свои усилия по прекращению этой войны.