Папа Римский обратился к миру с новым призывом касательно Украины

Папа Римский Лев XIV еще раз напомнил людям в разных уголках мира о захватнической войне России против Украины, а также публично попросил "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.
Главные тезисы
- Понтифик опасается, что мир забудет о российско-украинской войне.
- Также он критикует Россию за то, что она отказывается от перемирия.
Папа Римский призывает помочь Украине вернуть мир
С заявлением на этот счет понтифик выступил во время традиционной воскресной молитвы.
Лев XIV просит мир не забывать об украинцах, ежедневно страдающих от "непрерывных нападений".
Российские атаки привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.
По мнению понтифика, продолжение войны принесет еще более катастрофические последствия для гражданского населения.
На этом фоне Папа Римский призвал усилить мирные усилия.
Как уже упоминалось ранее, во время первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.
