Папа Римський звернувся до світу з новим закликом стосовно України

Я з сумом слідкую за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них. Продовження воєнних дій зі все серйознішими наслідками для мирного населення поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого та тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни.