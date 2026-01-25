Папа Римський звернувся до світу з новим закликом стосовно України
Папа Римський звернувся до світу з новим закликом стосовно України

Папа Римський закликає допомогти Україні повернути мир
Джерело:  Vatican News

Папа Римський Лев XIV вкотре нагадав людям у різних куточках світу про загарбницьку війну Росії проти України, а також публічно попрочив "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.

Головні тези:

  • Понтифік боїться, що світ забуде про російсько-українську війну.
  • Також він критикує Росію за те, що вона відмовляється від перемир'я.

Папа Римський закликає допомогти Україні повернути мир

З заявою з цього приводу понтифік виступив під час традиційної недільної молитви.

Лев XIV просить світ не забувати про українців, які кожного дня потерпають від "безперервних нападів".

Російські атаки призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.

На переконання понтифіка, продовження війни принесе ще більш катастрофічні наслідки для цивільного населення.

На цьому тлі Папа Римський закликав посилити мирні зусилля.

Я з сумом слідкую за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них. Продовження воєнних дій зі все серйознішими наслідками для мирного населення поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого та тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни.

Лев XIV

Лев XIV

Папа Римський

Як уже згадувалося раніше, під час свого першого різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні.

