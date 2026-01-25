У Бундестазі вимагають негайно передати Україні ракети Taurus

Одна з лідерок німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер вимагає, щоб офіційний Берлін не лише посилив протиповітряну оборону України, а також терміново передав ЗСУ далекобійну зброю, насамперед ракети Taurus.

Дискусію щодо Taurus у Німеччині не вщухають

Брантнер звертає увагу на те, що атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру є прорахованими, а не випадковими.

На її переконання, Україна має право вимагати додаткових засобів ППО у своїх союзників.

Франциска Брантнер вважає, що офіційний Берлін та інші європейські столиці повинні знайти спосіб посилити захист українського неба.

На цьому тлі німецька політикиня закликала уряд Фрідріха Мерца передати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю понад 500 кілометрів як "важливий сигнал політичної підтримки".

Що важливо розуміти, перебуваючи в опозиції, чинний канцлер Фрідріх Мерц відкрито підтримував постачання цих ракет Україні.

Головна проблема полягає в тому, що після вступу на посаду в травні 2025 року стримано висловлювався з цього приводу.