В Бундестаге требуют немедленно передать Украине ракеты Taurus

Одна из лидеров немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер требует, чтобы официальный Берлин не только усилил противовоздушную оборону Украины, а также срочно передал ВСУ дальнобойное оружие, прежде всего, ракеты Taurus.

Дискуссии касательно Taurus не утихают

Брантнер обращает внимание на то, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру просчитаны, а не случайны.

По ее мнению, Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих союзников.

Франциска Брантнер считает, что официальный Берлин и другие европейские столицы должны найти способ усилить защиту украинского неба.

На этом фоне немецкая политик призвала правительство Фридриха Мерца передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".

Что важно понимать, будучи в оппозиции, действующий канцлер Фридрих Мерц открыто поддерживал поставки этих ракет Украине.

Главная проблема заключается в том, что после вступления в должность в мае 2025 года сдержанно высказывался по этому поводу.