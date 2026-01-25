В Бундестаге требуют немедленно передать Украине ракеты Taurus

Одна из лидеров немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер требует, чтобы официальный Берлин не только усилил противовоздушную оборону Украины, а также срочно передал ВСУ дальнобойное оружие, прежде всего, ракеты Taurus.
Главные тезисы
- Брантнер считает, что Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО, а также дальнобойного оружия.
- В первую очередь речь идет о крылатых ракетах Taurus с дальностью более 500 километров.
Дискуссии касательно Taurus не утихают
Брантнер обращает внимание на то, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру просчитаны, а не случайны.
По ее мнению, Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих союзников.
Франциска Брантнер считает, что официальный Берлин и другие европейские столицы должны найти способ усилить защиту украинского неба.
На этом фоне немецкая политик призвала правительство Фридриха Мерца передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".
Что важно понимать, будучи в оппозиции, действующий канцлер Фридрих Мерц открыто поддерживал поставки этих ракет Украине.
Главная проблема заключается в том, что после вступления в должность в мае 2025 года сдержанно высказывался по этому поводу.
