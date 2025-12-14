Папа Римский готов посетить Украину
Папа Римский хочет поддержать украинцев своим визитом
Источник:  ANSA

Папа Римский Лев XIV официально подтвердил, что готов приехать в Украину, однако ключевые трудности связаны с вопросами безопасности.

  • Недавняя встреча с Зеленским подтолкнула Папу к визиту в Украину.
  • Он также призвал официальный Рим бороться за возвращение мира в Европу.

Заявление о планах понтифика прозвучало через четыре дня после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо.

Ватикан уже разработал организационный график, который позволит Папе Римскому совершить визит в страну, изуродованную почти четырьмя годами войны.

Надеюсь, что да (состоится визит в Украину — ред.), но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами, — ответил Папа Римский журналистам после окончания встречи, снова выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и крепкого мира".

Следует обратить внимание на то, что к аналогичным усилиям понтифик призвал итальянских дипломатов.

По его убеждению, чтобы беречь и продвигать истинный мир, нужно быть людьми диалога.

… мудрыми в чтении знамений времени согласно кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры, — заявил Папа Римский.

