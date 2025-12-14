Папа Римский готов посетить Украину

Папа Римский Лев XIV официально подтвердил, что готов приехать в Украину, однако ключевые трудности связаны с вопросами безопасности.

Папа Римский хочет поддержать украинцев своим визитом

Заявление о планах понтифика прозвучало через четыре дня после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо.

Ватикан уже разработал организационный график, который позволит Папе Римскому совершить визит в страну, изуродованную почти четырьмя годами войны.

Надеюсь, что да (состоится визит в Украину — ред.), но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами, — ответил Папа Римский журналистам после окончания встречи, снова выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и крепкого мира".

Следует обратить внимание на то, что к аналогичным усилиям понтифик призвал итальянских дипломатов.

По его убеждению, чтобы беречь и продвигать истинный мир, нужно быть людьми диалога.