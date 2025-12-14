Папа Римский готов посетить Украину

Папа Римский Лев XIV официально подтвердил, что готов приехать в Украину, однако ключевые трудности связаны с вопросами безопасности.
Главные тезисы
- Недавняя встреча с Зеленским подтолкнула Папу к визиту в Украину.
- Он также призвал официальный Рим бороться за возвращение мира в Европу.
Папа Римский хочет поддержать украинцев своим визитом
Заявление о планах понтифика прозвучало через четыре дня после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо.
Ватикан уже разработал организационный график, который позволит Папе Римскому совершить визит в страну, изуродованную почти четырьмя годами войны.
Следует обратить внимание на то, что к аналогичным усилиям понтифик призвал итальянских дипломатов.
По его убеждению, чтобы беречь и продвигать истинный мир, нужно быть людьми диалога.
