Папа Римський готовий відвідати Україну

Папа Римський Лев XIV офіційно підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, однак ключові труднощі пов'язані з питаннями безпеки.
Головні тези:
- Нещодавня зустрічі зі Зеленським підштовхнула Папу до візиту в Україну.
- Він також закликав офіційний Рим боротися за повернення миру в Європу.
Папа Римський хоче підтримати українців своїм візитом
Заява щодо планів понтифіка пролунала через чотири дні після зустрічі з український лідером Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо.
Ватикан уже розробив організаційний графік, який дасть Папі Римському змогу здійснити візит до країни, понівеченої майже чотирма роками війни.
Варто звернути увагу на те що до аналогічних зусиль понтифік закликав італійських дипломатів.
На його переконання, щоб берегти і просувати істинний мир, потрібно бути людьми діалогу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-