Папа Римський готовий відвідати Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

Папа Римський готовий відвідати Україну

Папа Римський хоче підтримати українців своїм візитом
Read in English
Джерело:  ANSA

Папа Римський Лев XIV офіційно підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, однак ключові труднощі пов'язані з питаннями безпеки.

Головні тези:

  • Нещодавня зустрічі зі Зеленським підштовхнула Папу до візиту в Україну. 
  • Він також закликав офіційний Рим боротися за повернення миру в Європу.

Папа Римський хоче підтримати українців своїм візитом

Заява щодо планів понтифіка пролунала через чотири дні після зустрічі з український лідером Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо.

Ватикан уже розробив організаційний графік, який дасть Папі Римському змогу здійснити візит до країни, понівеченої майже чотирма роками війни.

Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну — ред.), але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами, — відповів Папа Римський журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру.

Варто звернути увагу на те що до аналогічних зусиль понтифік закликав італійських дипломатів.

На його переконання, щоб берегти і просувати істинний мир, потрібно бути людьми діалогу.

… мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури, — заявив Папа Римський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський Лев XIV згадав Україну на тлі сходження на престол
Папа Римський нагадує світу про Україну
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Життя переможе смерть". Папа Римський звернувся до українців
Папа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський публічно розкритикував політику Трампа
Папа Римський висловив свою думку щодо дій Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?