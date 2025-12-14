Папа Римський готовий відвідати Україну

Папа Римський Лев XIV офіційно підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, однак ключові труднощі пов'язані з питаннями безпеки.

Папа Римський хоче підтримати українців своїм візитом

Заява щодо планів понтифіка пролунала через чотири дні після зустрічі з український лідером Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо.

Ватикан уже розробив організаційний графік, який дасть Папі Римському змогу здійснити візит до країни, понівеченої майже чотирма роками війни.

Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну — ред.), але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами, — відповів Папа Римський журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру. Поширити

Варто звернути увагу на те що до аналогічних зусиль понтифік закликав італійських дипломатів.

На його переконання, щоб берегти і просувати істинний мир, потрібно бути людьми діалогу.