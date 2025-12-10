Папа Римський публічно розкритикував політику Трампа
Папа Римський висловив свою думку щодо дій Трампа
Джерело:  Sky News

Папа Римський Лев XIV вирішив не приховувати свого ставлення щодо останніх цинічних заяв президента США Дональда Трампа, зокрема щодо того, що Європа занепадає, а її лідери "слабкі".

Головні тези:

  • Папа Римський не захотів коментувати “мирний план” Трампа щодо України. 
  • Понтифік боїться, що президент США зруйнує союз та дружбу з ЄС.

Папа Римський висловив свою думку щодо дій Трампа

Представники ЗМІ поцікавилися, чи вважає він новий “мирний план” Дональда Трампа для України справедливим.

Однак Папа Римський Лев XIV не захотів відповідати на це запитання.

За його словами, деякі речі, які він спостерігає останнім часом, означають масштабні зміни.

Вони можуть зруйнувати міцний союз між Європою і Сполученими Штатами.

Понтифік також припустив, що заяви Трампа, які були зроблені про Європу в нещодавніх інтерв'ю, спрямовані на те, щоб зруйнувати те, що сьогодні і в майбутньому "має залишатися дуже важливим союзом".

Так що це програма, яку президент Трамп і його радники розробили. Він президент Сполучених Штатів, і він має на це право. Але в ній є низка речей, які, як я вважаю, можливо, багатьом людям у США сподобаються, але багато інших побачать їх зовсім інакше, — заявив Лев XIV.

