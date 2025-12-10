Папа Римський публічно розкритикував політику Трампа

Папа Римський Лев XIV вирішив не приховувати свого ставлення щодо останніх цинічних заяв президента США Дональда Трампа, зокрема щодо того, що Європа занепадає, а її лідери "слабкі".

Папа Римський висловив свою думку щодо дій Трампа

Представники ЗМІ поцікавилися, чи вважає він новий “мирний план” Дональда Трампа для України справедливим.

Однак Папа Римський Лев XIV не захотів відповідати на це запитання.

За його словами, деякі речі, які він спостерігає останнім часом, означають масштабні зміни.

Вони можуть зруйнувати міцний союз між Європою і Сполученими Штатами.

Понтифік також припустив, що заяви Трампа, які були зроблені про Європу в нещодавніх інтерв'ю, спрямовані на те, щоб зруйнувати те, що сьогодні і в майбутньому "має залишатися дуже важливим союзом".