"На боці Росії". У Сенаті вимагають викинути план Трампа
Read in English
Джерело:  Суспільне

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь не приховує свого обурення через підхід посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до переговорів з Україною та Росією. На його переконання, вони займають проросійську позицію, що є неприйнятним.

Головні тези:

  • Трампа змушує Україну йти на територіальні поступки, позбавляючи її військової допомоги для захисту.
  • Сенатор закликає викинути план Трампа та змінити посланців.

Сенатор звертає увагу на те, що саме президент США схиляє Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.

На переконання демократа, зараз фактично йдеться про те, що Дональд Трамп кидає Україну напризволяще.

Він (Трамп — ред.) змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини, — наголосив Блюменталь.

За його словами, мирний процес є "повністю одностороннім”, оскільки до поступок схиляють лише Україну, однак не Росію.

Політик наголосив, що Віткофф і Кушнер, найімовірніше, дійсно упереджені щодо України.

Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці — Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії замість того, аби бути неупередженими чи об'єктивними перемовниками. І весь "мирний план" потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу, — заявив Блюменталь.

