"На боці Росії". У Сенаті вимагають викинути план Трампа

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь не приховує свого обурення через підхід посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до переговорів з Україною та Росією. На його переконання, вони займають проросійську позицію, що є неприйнятним.
Головні тези:
- Трампа змушує Україну йти на територіальні поступки, позбавляючи її військової допомоги для захисту.
- Сенатор закликає викинути план Трампа та змінити посланців.
Блюменталь закликає Трамп отямитися
Сенатор звертає увагу на те, що саме президент США схиляє Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.
На переконання демократа, зараз фактично йдеться про те, що Дональд Трамп кидає Україну напризволяще.
За його словами, мирний процес є "повністю одностороннім”, оскільки до поступок схиляють лише Україну, однак не Росію.
Політик наголосив, що Віткофф і Кушнер, найімовірніше, дійсно упереджені щодо України.
