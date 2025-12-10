"На боці Росії". У Сенаті вимагають викинути план Трампа

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь не приховує свого обурення через підхід посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до переговорів з Україною та Росією. На його переконання, вони займають проросійську позицію, що є неприйнятним.

Блюменталь закликає Трамп отямитися

Сенатор звертає увагу на те, що саме президент США схиляє Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.

На переконання демократа, зараз фактично йдеться про те, що Дональд Трамп кидає Україну напризволяще.

Він (Трамп — ред.) змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини, — наголосив Блюменталь.

За його словами, мирний процес є "повністю одностороннім”, оскільки до поступок схиляють лише Україну, однак не Росію.

Політик наголосив, що Віткофф і Кушнер, найімовірніше, дійсно упереджені щодо України.