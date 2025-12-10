Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь не скрывает своего возмущения из-за подхода посланцев президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера к переговорам с Украиной и Россией. По его убеждению, они занимают пророссийскую позицию, что неприемлемо.

Блюменталь призывает Трамп опомниться

Сенатор обращает внимание на то, что именно президент США склоняет Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.

По убеждению демократа, сейчас фактически речь идет о том, что Дональд Трамп бросает Украину на произвол судьбы.

Он (Трамп — ред.) заставляет ее идти на территориальные уступки, несправедливые и неразумные, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни, — подчеркнул Блюменталь. Поделиться

По его словам, мирный процесс является "полностью односторонним", поскольку к уступкам склоняют только Украину, но не Россию.

Политик подчеркнул, что Виткофф и Кушнер, скорее всего, действительно занимают пророссийскую позицию.