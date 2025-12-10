"На стороне России". В Сенате требуют выбросить план Трампа
Источник:  Суспільне

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь не скрывает своего возмущения из-за подхода посланцев президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера к переговорам с Украиной и Россией. По его убеждению, они занимают пророссийскую позицию, что неприемлемо.

Главные тезисы

  • Трампа вынуждает Украину идти на территориальные уступки, лишая ее военной помощи для защиты.
  • Сенатор призывает выбросить план Трампа и сменить переговорщиков.

Блюменталь призывает Трамп опомниться

Сенатор обращает внимание на то, что именно президент США склоняет Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.

По убеждению демократа, сейчас фактически речь идет о том, что Дональд Трамп бросает Украину на произвол судьбы.

Он (Трамп — ред.) заставляет ее идти на территориальные уступки, несправедливые и неразумные, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни, — подчеркнул Блюменталь.

По его словам, мирный процесс является "полностью односторонним", поскольку к уступкам склоняют только Украину, но не Россию.

Политик подчеркнул, что Виткофф и Кушнер, скорее всего, действительно занимают пророссийскую позицию.

Я думаю, что Трампу нужны новые посланники — Виткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь мирный план нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу, — заявил Блюменталь.

Как удалось реализовать "Паутину"

