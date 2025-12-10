Папа Римский публично раскритиковал политику Трампа

Папа Римский Лев XIV решил не скрывать своего отношения относительно последних циничных заявлений президента США Дональда Трампа, в частности, относительно того, что Европа приходит в упадок, а ее лидеры "слабые".

Папа Римский выразил свое мнение по поводу действий Трампа

Представители СМИ поинтересовались, считает ли он новый “мирный план” Дональда Трампа для Украины справедливым.

Однако Папа Римский Лев XIV не захотел отвечать на этот вопрос.

По его словам, некоторые вещи, которые он наблюдает в последнее время, означают масштабные изменения.

Они могут разрушить крепкий союз между Европой и Соединенными Штатами.

Понтифик также предположил, что заявления Трампа, сделанные о Европе в недавних интервью, направлены на то, чтобы разрушить то, что сегодня и в будущем "должно оставаться очень важным союзом".