"Життя переможе смерть". Папа Римський звернувся до українців
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"Життя переможе смерть". Папа Римський звернувся до українців

Папа

Папа Римський Лев XIV згадав про страждання українців через "безглузду війну".

Головні тези:

  • Віра зараз зазнає випробування, але сподівання на перемогу життя над смертю не зникає.
  • Папа Римський Лев XIV висловив співчуття до всіх, хто страждає в Україні та закликав до зупинки російської агресії.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Папі Римському за слова підтримки та закликав до повернення всіх полонених українців.

Папа Римський звернувся до українців зі словами підтримки

Папа Римський Лев XIV знову звернувся до українського народу, заявивши, що наша віра зараз зазнає важкого випробування.

Вірити не означає вже мати всі відповіді, але сподіватися на те, що Бог з нами і дарує нам Свою благодать.

Лев XIV

Лев XIV

Папа Римський

Крім того, у двох публікаціях в X (Twitter) він заявив, що віра також полягає в тому, що саме Господь скаже останнє слово, а "життя переможе смерть". І що він висловлює близькість до всіх, хто страждає в Україні, включно з літніми людьми, дітьми, молоддю.

Особливо, до родин, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці публікації, подякувавши Папі Римському за його слова, постійні молитви та співчуття до українського народу.

Разом ми маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей — дорослих і дітей, яких утримують у російському полоні проти їхньої волі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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