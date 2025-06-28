"Життя переможе смерть". Папа Римський звернувся до українців

Папа Римський звернувся до українців зі словами підтримки

Папа Римський Лев XIV знову звернувся до українського народу, заявивши, що наша віра зараз зазнає важкого випробування.

Вірити не означає вже мати всі відповіді, але сподіватися на те, що Бог з нами і дарує нам Свою благодать. Лев XIV Папа Римський

Крім того, у двох публікаціях в X (Twitter) він заявив, що віра також полягає в тому, що саме Господь скаже останнє слово, а "життя переможе смерть". І що він висловлює близькість до всіх, хто страждає в Україні, включно з літніми людьми, дітьми, молоддю.

Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. — Pope Leo XIV (@Pontifex) June 28, 2025

Особливо, до родин, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці публікації, подякувавши Папі Римському за його слова, постійні молитви та співчуття до українського народу.

Дякую Вам, Ваша Святосте, @Pontifex, за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу.



Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей… https://t.co/7TlBaQhOi5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025