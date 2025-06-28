"Життя переможе смерть". Папа Римський звернувся до українців

Папа Римський Лев XIV згадав про страждання українців через "безглузду війну".
Головні тези:
- Віра зараз зазнає випробування, але сподівання на перемогу життя над смертю не зникає.
- Папа Римський Лев XIV висловив співчуття до всіх, хто страждає в Україні та закликав до зупинки російської агресії.
- Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Папі Римському за слова підтримки та закликав до повернення всіх полонених українців.
Папа Римський звернувся до українців зі словами підтримки
Папа Римський Лев XIV знову звернувся до українського народу, заявивши, що наша віра зараз зазнає важкого випробування.
Крім того, у двох публікаціях в X (Twitter) він заявив, що віра також полягає в тому, що саме Господь скаже останнє слово, а "життя переможе смерть". І що він висловлює близькість до всіх, хто страждає в Україні, включно з літніми людьми, дітьми, молоддю.
Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни.— Pope Leo XIV (@Pontifex) June 28, 2025
Особливо, до родин, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці публікації, подякувавши Папі Римському за його слова, постійні молитви та співчуття до українського народу.
Дякую Вам, Ваша Святосте, @Pontifex, за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025
Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей… https://t.co/7TlBaQhOi5
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