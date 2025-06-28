"Жизнь победит смерть". Папа Римский обратился к украинцам

Папа Римский обратился к украинцам со словами поддержки

Папа Римский Лев XIV вновь обратился к украинскому народу, заявив, что наша вера сейчас испытывает тяжелое испытание.

Верить не значит уже иметь все ответы, но надеяться на то, что Бог с нами и дарит нам Свою благодать. Лев XIV Папа Римский

Кроме того, в двух публикациях в X (Twitter) он заявил, что вера также состоит в том, что именно Господь скажет последнее слово, а "жизнь победит смерть". И что он выражает близость ко всем, кто страдает в Украине, включая пожилых людей, детей, молодежи.

Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. — Pope Leo XIV (@Pontifex) June 28, 2025

Особенно в семьи, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти публикации, поблагодарив Папу Римского за его слова, постоянные молитвы и соболезнования украинскому народу.

Дякую Вам, Ваша Святосте, @Pontifex, за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу.



Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей… https://t.co/7TlBaQhOi5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025