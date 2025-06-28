"Жизнь победит смерть". Папа Римский обратился к украинцам
Категория
Мир
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"Жизнь победит смерть". Папа Римский обратился к украинцам

Папа
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Папа Римский Лев XIV вспомнил о страданиях украинцев из-за "бессмысленной войны".

Главные тезисы

  • Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу в связи с бессмысленной войной и страданиями.
  • Папа Римский утверждает, что вера включает надежду на победу жизни над смертью, и Господь скажет последнее слово.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Папе Римскому за его слова поддержки и призвал к возвращению всех пленных украинцев.

Папа Римский обратился к украинцам со словами поддержки

Папа Римский Лев XIV вновь обратился к украинскому народу, заявив, что наша вера сейчас испытывает тяжелое испытание.

Верить не значит уже иметь все ответы, но надеяться на то, что Бог с нами и дарит нам Свою благодать.

Лев XIV

Лев XIV

Папа Римский

Кроме того, в двух публикациях в X (Twitter) он заявил, что вера также состоит в том, что именно Господь скажет последнее слово, а "жизнь победит смерть". И что он выражает близость ко всем, кто страдает в Украине, включая пожилых людей, детей, молодежи.

Особенно в семьи, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти публикации, поблагодарив Папу Римского за его слова, постоянные молитвы и соболезнования украинскому народу.

Вместе мы должны остановить эту своевольную российскую агрессию и защитить невиновную жизнь. Нужен справедливый мир. Также будем благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей — взрослых и детей, которых удерживают в плену против их воли.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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