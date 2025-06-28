"Жизнь победит смерть". Папа Римский обратился к украинцам

Папа Римский Лев XIV вспомнил о страданиях украинцев из-за "бессмысленной войны".
Главные тезисы
- Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу в связи с бессмысленной войной и страданиями.
- Папа Римский утверждает, что вера включает надежду на победу жизни над смертью, и Господь скажет последнее слово.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Папе Римскому за его слова поддержки и призвал к возвращению всех пленных украинцев.
Папа Римский обратился к украинцам со словами поддержки
Папа Римский Лев XIV вновь обратился к украинскому народу, заявив, что наша вера сейчас испытывает тяжелое испытание.
Кроме того, в двух публикациях в X (Twitter) он заявил, что вера также состоит в том, что именно Господь скажет последнее слово, а "жизнь победит смерть". И что он выражает близость ко всем, кто страдает в Украине, включая пожилых людей, детей, молодежи.
Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни.— Pope Leo XIV (@Pontifex) June 28, 2025
Особенно в семьи, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти публикации, поблагодарив Папу Римского за его слова, постоянные молитвы и соболезнования украинскому народу.
Дякую Вам, Ваша Святосте, @Pontifex, за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025
Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей… https://t.co/7TlBaQhOi5
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