Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину на фоне восхождения на престол

18 мая во время своей интронизации новый Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину. Он подчеркнул, что многострадальный украинский народ ожидает завершения кровопролития и возвращения справедливого мира.
Главные тезисы
- Папа Римский Лев XIV сразу озвучил свою позицию по поводу войны РФ против Украины.
- Вполне возможно, что в Ватикане произошло примирение Зеленского и Вэнса.
Папа Римский напоминает миру об Украине
Понтифик вспомнил Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная".
Что важно понимать, его часто использовал Папа Франциск, когда говорил о захватнической войне, которую ведет страна-агрессорка Россия.
Кроме того, он напомнил о боевых действиях в секторе Газа, где, по словам понтифика, "дети, семьи и старики вынуждены голодать".
Что важно понимать, на площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч человек, а также ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой.
Журналисты обратили внимание на то, что Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки и обменялись улыбками во время мессы.
Вполне возможно, что они, в конце концов, примирились после громкого скандала в Белом доме.
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