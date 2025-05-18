Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину на фоне восхождения на престол

18 мая во время своей интронизации новый Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину. Он подчеркнул, что многострадальный украинский народ ожидает завершения кровопролития и возвращения справедливого мира.

Папа Римский напоминает миру об Украине

Понтифик вспомнил Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная".

Что важно понимать, его часто использовал Папа Франциск, когда говорил о захватнической войне, которую ведет страна-агрессорка Россия.

Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире, — сказал Лев XIV. Поделиться

Кроме того, он напомнил о боевых действиях в секторе Газа, где, по словам понтифика, "дети, семьи и старики вынуждены голодать".

Что важно понимать, на площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч человек, а также ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой.

Журналисты обратили внимание на то, что Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки и обменялись улыбками во время мессы.