Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину на фоне восхождения на престол
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Мир
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Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину на фоне восхождения на престол

Папа Римский напоминает миру об Украине
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Источник:  Vatican News

18 мая во время своей интронизации новый Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину. Он подчеркнул, что многострадальный украинский народ ожидает завершения кровопролития и возвращения справедливого мира.

Главные тезисы

  • Папа Римский Лев XIV сразу озвучил свою позицию по поводу войны РФ против Украины.
  • Вполне возможно, что в Ватикане произошло примирение Зеленского и Вэнса.

Папа Римский напоминает миру об Украине

Понтифик вспомнил Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная".

Что важно понимать, его часто использовал Папа Франциск, когда говорил о захватнической войне, которую ведет страна-агрессорка Россия.

Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире, — сказал Лев XIV.

Кроме того, он напомнил о боевых действиях в секторе Газа, где, по словам понтифика, "дети, семьи и старики вынуждены голодать".

Что важно понимать, на площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч человек, а также ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой.

Журналисты обратили внимание на то, что Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки и обменялись улыбками во время мессы.

Вполне возможно, что они, в конце концов, примирились после громкого скандала в Белом доме.

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