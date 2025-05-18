Папа Римський Лев XIV згадав Україну на тлі сходження на престол

18 травня, під час своєї інтронізації, новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну. Він наголосив, що багатостраждальний український народ чекає на завершення кровопролиття та повернення справедливого миру.
Головні тези:
- Папа Римський Лев XIV одразу озвучив свою позицію щодо війни РФ проти України.
- Цілком можливо, що у Ватикані відбулося примирення Зеленського та Венса.
Папа Римський нагадує світу про Україну
Понтифік згадав Україну у молитві "Regina Coeli", використавши слово "змучена".
Що важливо розуміти, його часто використовував покійний Папа Франциск, коли говорив про загарбницьку війну, яку веде країна-агресорка Росія.
Окрім того, він нагадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".
Що важливо розуміти, на площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою.
Журналісти звернули увагу на те, що Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки та обмінялися усмішками під час меси.
Цілком можливо, що вони врешті-решт примирилися після гучного скандалу у Білому домі.
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