Папа Римський Лев XIV згадав Україну на тлі сходження на престол

18 травня, під час своєї інтронізації, новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну. Він наголосив, що багатостраждальний український народ чекає на завершення кровопролиття та повернення справедливого миру.

Папа Римський нагадує світу про Україну

Понтифік згадав Україну у молитві "Regina Coeli", використавши слово "змучена".

Що важливо розуміти, його часто використовував покійний Папа Франциск, коли говорив про загарбницьку війну, яку веде країна-агресорка Росія.

Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир, — сказав Лев XIV. Поширити

Окрім того, він нагадав про бойові дії в секторі Гази, де, за словами понтифіка, "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".

Що важливо розуміти, на площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою.

Журналісти звернули увагу на те, що Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки та обмінялися усмішками під час меси.