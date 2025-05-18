Інтронізація Папа Римського Лева XIV — онлайн-трансляція

18 травня у Ватикані розпочалася інтронізація Папи Римського Лева XIV. Під час урочистої події присутній президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою та інші світові лідери.

Як проходить інтронізація Папа Римського Лева XIV

Урочиста меса, під час якої новий Папа Римський офіційно вступає на свій пост, відбувається 18 травня.

На вході до площі Святого Петра у Ватикані вірян оглядає та перевіряє поліція.

З заявою з цього приводу виступив префект Риму.

За словами останнього, загалом 5 тисяч правоохоронців стежать за безпекою сьогодні.

Що важливо розуміти, це така сама кількість, як під час похорону Папи Франциска.

Окрім того, варто зазначити, що до охорони правопорядку залучені снайпери, водолази, а також Повітряні сили та працюють антидронові системи.

Загалом Ватикан очікує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси новообраного понтифіка збереться 250 тисяч людей. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 12 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV.