Интронизация Папа Римского Льва XIV — онлайн-трансляция

18 мая в Ватикане началась интронизация Папы Римского Льва XIV. Во время торжественного события присутствует президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой и другие мировые лидеры.
Главные тезисы
- Ожидается, что на интронизационной мессе соберется около 250 тысяч человек, что свидетельствует о значимости события.
- У президента Украины уже был телефонный разговор с новым Папой Римским.
- Зеленский назвал эту беседу очень теплой и предметной.
Как проходит интронизация Папа Римского Льва XIV
Торжественная месса, во время которой новый Папа Римский официально вступает в свой пост, проходит 18 мая.
На входе в площадь Святого Петра в Ватикане верующих осматривает и проверяет полиция.
С заявлением по этому поводу выступил префект Рима.
По словам последнего, всего 5 тысяч правоохранителей следят за безопасностью сегодня.
Что важно понимать, это такое же количество, как и во время похорон Папы Франциска.
Кроме того, следует отметить, что к охране правопорядка привлечены снайперы, водолазы, а также Воздушные силы и работают антидроновые системы.
Как уже упоминалось ранее, 12 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел первый телефонный разговор с новым Римским Папой Львом XIV.
Глава государства назвал разговор с новым понтификом "очень теплым" и "действительно предметным".
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