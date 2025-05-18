Интронизация Папа Римского Льва XIV — онлайн-трансляция
Категория
Мир
Дата публикации

Интронизация Папа Римского Льва XIV — онлайн-трансляция

Как проходит интронизация Папа Римского Льва XIV
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Источник:  Vatican News

18 мая в Ватикане началась интронизация Папы Римского Льва XIV. Во время торжественного события присутствует президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой и другие мировые лидеры.

Главные тезисы

  • Ожидается, что на интронизационной мессе соберется около 250 тысяч человек, что свидетельствует о значимости события.
  • У президента Украины уже был телефонный разговор с новым Папой Римским.
  • Зеленский назвал эту беседу очень теплой и предметной.

Как проходит интронизация Папа Римского Льва XIV

Торжественная месса, во время которой новый Папа Римский официально вступает в свой пост, проходит 18 мая.

На входе в площадь Святого Петра в Ватикане верующих осматривает и проверяет полиция.

С заявлением по этому поводу выступил префект Рима.

По словам последнего, всего 5 тысяч правоохранителей следят за безопасностью сегодня.

Что важно понимать, это такое же количество, как и во время похорон Папы Франциска.

Кроме того, следует отметить, что к охране правопорядка привлечены снайперы, водолазы, а также Воздушные силы и работают антидроновые системы.

В целом Ватикан ожидает, что на площади Святого Петра во время интронизационной мессы новоизбранного понтифика соберется 250 тысяч человек.

Как уже упоминалось ранее, 12 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел первый телефонный разговор с новым Римским Папой Львом XIV.

Глава государства назвал разговор с новым понтификом "очень теплым" и "действительно предметным".

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