Папа Римський направив в Україну генератори, ліки і продукти

Україна отримала допомогу від Ватикану
Джерело:  Vatican News

Папа Римський Лев XIV організував доставку до України 80 електричних генераторів, а також ліків та харчових продуктів. Таким чином понтифік вирішив продемонструвати солідарність з українським народом та допомогти йому прожити холодну зиму на тлі щоденних атак з боку країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Надіслані генератори допоможуть забезпечити тепло та гаряче харчування українцям, які постраждали від холоду та стресу.
  • Допомога від Папи Римського буде доповнена новими медикаментами та продуктами харчування, розподіл яких буде організовано через парафії українських дієцезій.

Понтифік знає про серйозні наслідки російських ударів, які майже щодня вражають енергетичну інфраструктуру України.

Папа Римський висловив вдячніть за численні ініціативи солідарності, особливо з боку дієцезій у Польщі.

Так, вказано, що через Дикастерію служіння милосердю, за його проханням, було відправлено три вантажівки з генераторами до України.

Це стало відповіддю на прохання багатьох єпископів, які були стурбовані стражданнями людей через інтенсивні морози. Температура вночі опускається до -15 °C, а вдень коливається у межах -10…-12 °C. Через холод багато людей змушені шукати теплі притулки, де завдяки генераторам вони можуть також отримувати гаряче харчування.

Фото: cardinale Krajewski

Вантажі відправили з Базиліки Святої Софії в Римі — церкви українців в Італії.

Варто також зазначити, що генератори та медикаменти вже прибули до Фастова та Києва — регіонів, що найбільше постраждали від останніх атак.

Разом із генераторами надійшли тисячі упаковок ліків, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, добавки та мелатонін, який допомагає людям спати на тлі постійного стресу та страху.

Фото: cardinale Krajewski

У Ватикані підтвердили, що готується ще один вантаж з додатковими медикаментами та продуктами харчування, а розподіл допомоги буде організовано через мережу парафій у різних дієцезіях.

