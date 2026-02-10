Папа Римський направив в Україну генератори, ліки і продукти

Папа Римський Лев XIV організував доставку до України 80 електричних генераторів, а також ліків та харчових продуктів. Таким чином понтифік вирішив продемонструвати солідарність з українським народом та допомогти йому прожити холодну зиму на тлі щоденних атак з боку країни-агресорки Росії.

Україна отримала допомогу від Ватикану

Понтифік знає про серйозні наслідки російських ударів, які майже щодня вражають енергетичну інфраструктуру України.

Папа Римський висловив вдячніть за численні ініціативи солідарності, особливо з боку дієцезій у Польщі.

Так, вказано, що через Дикастерію служіння милосердю, за його проханням, було відправлено три вантажівки з генераторами до України.

Це стало відповіддю на прохання багатьох єпископів, які були стурбовані стражданнями людей через інтенсивні морози. Температура вночі опускається до -15 °C, а вдень коливається у межах -10…-12 °C. Через холод багато людей змушені шукати теплі притулки, де завдяки генераторам вони можуть також отримувати гаряче харчування. Поширити

Фото: cardinale Krajewski

Вантажі відправили з Базиліки Святої Софії в Римі — церкви українців в Італії.

Варто також зазначити, що генератори та медикаменти вже прибули до Фастова та Києва — регіонів, що найбільше постраждали від останніх атак.

Разом із генераторами надійшли тисячі упаковок ліків, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, добавки та мелатонін, який допомагає людям спати на тлі постійного стресу та страху.

Фото: cardinale Krajewski