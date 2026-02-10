Украинские воины разнесли 5 районов сосредоточения армии РФ
Украина
Украинские воины разнесли 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 9 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры российских захватчиков.

  • Начались 1448 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 февраля 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 248 560 (+980) человек,

  • танков — 11 656 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 018 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 37 089 (+33) ед,

  • средств ПВО — 1 297 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 129 160 (+1 198) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 734 (+182) ед,

  • специальной техники — 4 070 (+1) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов — сбросил 249 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Волшебное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

