Украинские воины разнесли 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 9 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1448 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 168 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 февраля 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 248 560 (+980) человек,
танков — 11 656 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 24 018 (+5) ед,
артиллерийских систем — 37 089 (+33) ед,
средств ПВО — 1 297 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 129 160 (+1 198) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 77 734 (+182) ед,
специальной техники — 4 070 (+1) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов — сбросил 249 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.
