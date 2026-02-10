Українські воїни рознесли 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 9 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони україни успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 248 560 (+980) осіб,
танків — 11 656 (+2) од,
бойових броньованих машин — 24 018 (+5) од,
артилерійських систем — 37 089 (+33) од,
засобів ППО — 1 297 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 734 (+182) од,
спеціальної техніки — 4 070 (+1) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів — скинув 249 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-