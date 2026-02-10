Українські воїни рознесли 5 районів зосередження армії РФ
Українські воїни рознесли 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїни рознесли 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 9 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони україни успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Вчора на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 248 560 (+980) осіб,

  • танків — 11 656 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 24 018 (+5) од,

  • артилерійських систем — 37 089 (+33) од,

  • засобів ППО — 1 297 (+2) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 77 734 (+182) од,

  • спеціальної техніки — 4 070 (+1) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів — скинув 249 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса.

