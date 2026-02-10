Украина поразила ремонтное подразделение и учебный центр БПЛА армии РФ

10 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины совершили серию успешных ударов по российским военным целям. Под удар защитников попали не только места сосредоточения российских захватчиков, но также вражеское ремонтное подразделение, учебный центр БпЛА, пункты управления.
Главные тезисы
- Метко атакован пункт управления БПЛА подразделения из состава центра "Рубикон".
- Все потери врага сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.
Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов
В целях сокращения наступательных возможностей армии России подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огненное поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) и на территории РФ.
Согласно официальным данным, под один из ударов попало вражеское ремонтное подразделение. Громкие взрывы гремели на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Ялта.
Более того, указано, что в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) украинские воины смогли успешно атаковать пункт управления БПЛА подразделения из состава центра "Рубикон".
9 февраля на территории Курской области РФ, в районе н.п. Теткино, под удар Сил обороны Украины попал пункт управления БПЛА армии РФ.
