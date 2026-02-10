Зеленський публічно дорікнув владі Кривого Рогу через ситуацію в місті

Глава держави Володимир Зеленський невдоволений тим, що в деяких містах України актуальні проблеми вирішуються з запізненням. Президент додав, що в нього є питання до влади Кривого Рогу.
Головні тези:
- Зеленський вимагає від Повітряних сил ЗСУ оперативності під час реалізації важливих завдань.
- МВС України повідомило президенту по отриманню від союзників додаткового обладнання, насамперед генераторів.
Зеленський оцінив ситуацію в різних регіонах України
За словами глави держави, 10 лютого він скликав традиційний селектор щодо ситуації в енергетиці у різних областях.
Зеленський підтвердив, що на Сумщині, Харківщині й Полтавщиниі досі залишається найскладніша ситуація з електропостачанням.
Глава держави також додав, що Повітряні сили ЗСУ повинні діяти теж значно оперативніше.
Головна ціль для них наразі — збільшення можливостей захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією.
Зеленський нагадав, що українці не повинні чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються.
