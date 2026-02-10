Зеленський публічно дорікнув владі Кривого Рогу через ситуацію в місті
Зеленський публічно дорікнув владі Кривого Рогу через ситуацію в місті

Володимир Зеленський
Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський невдоволений тим, що в деяких містах України актуальні проблеми вирішуються з запізненням. Президент додав, що в нього є питання до влади Кривого Рогу.

Головні тези:

  • Зеленський вимагає від Повітряних сил ЗСУ оперативності під час реалізації важливих завдань.
  • МВС України повідомило президенту по отриманню від союзників додаткового обладнання, насамперед генераторів.

Зеленський оцінив ситуацію в різних регіонах України

За словами глави держави, 10 лютого він скликав традиційний селектор щодо ситуації в енергетиці у різних областях.

Зеленський підтвердив, що на Сумщині, Харківщині й Полтавщиниі досі залишається найскладніша ситуація з електропостачанням.

Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також додав, що Повітряні сили ЗСУ повинні діяти теж значно оперативніше.

Головна ціль для них наразі — збільшення можливостей захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією.

Зеленський нагадав, що українці не повинні чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються.

У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей.

