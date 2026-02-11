Чехия нашла для Украины много снарядов большого калибра

Как удалось узнать журналистам, в рамках "чешской инициативы", используемой для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, удалось найти гораздо больше снарядов, чем планировалось.

У Украины есть шанс получить действительно много снарядов

Один из военных руководителей НАТО, говоривший со СМИ на условиях анонимности, подтвердил существенный прогресс в этом вопросе.

Это важный прорыв, учитывая то, что "чешская инициатива" могла вообще остановиться после смены правительства в стране.

Несмотря на все прошлые опасения, работа в этом направлении продолжается.

Чешская инициатива действует до сих пор. Есть политические заявления на высшем уровне (с чешской стороны — ред) о том, что они будут продолжать координировать эту инициативу, — заявил анонимный источник СМИ. Поделиться

На этом фоне инсайдер также подтвердил, что Прага сообщила о "значительном большем количестве снарядов, чем ожидалось", которое удалось отыскать на рынке.