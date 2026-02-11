Как удалось узнать журналистам, в рамках "чешской инициативы", используемой для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, удалось найти гораздо больше снарядов, чем планировалось.
Главные тезисы
- Поддержка Украины остается приоритетом для Чехии и НАТО.
- Успешная работа участников инициативы позволяет значительно усилить обороноспособность ВСУ.
У Украины есть шанс получить действительно много снарядов
Один из военных руководителей НАТО, говоривший со СМИ на условиях анонимности, подтвердил существенный прогресс в этом вопросе.
Это важный прорыв, учитывая то, что "чешская инициатива" могла вообще остановиться после смены правительства в стране.
Несмотря на все прошлые опасения, работа в этом направлении продолжается.
На этом фоне инсайдер также подтвердил, что Прага сообщила о "значительном большем количестве снарядов, чем ожидалось", которое удалось отыскать на рынке.
