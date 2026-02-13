Швеция готова продать Украине истребители Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон официально подтвердил, что у Украины есть возможность приобрести их самолеты Gripen. Более того, она может это сделать на средства европейских союзников.

Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС

Как сообщил Пол Йонсон, команда украинского лидера Владимира Зеленского действительно рассматривает такой сценарий, однако финальное решение пока не приняла.

Министр обороны Швеции обратил внимание на то, что ЕС недавно согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Что важно понимать, из них на оборону есть возможность использовать 60 млрд евро, пишет TV4 (Nyheterna).

Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительство более сильной противовоздушной обороны, — подчеркнул Пол Йонсон.

По его словам, пока сложно определить конкретные сроки, когда для Украины может стать актуальным вопрос приобретение Gripen.

Мы постоянно работаем над этим вопросом и ведем очень интенсивный диалог с Украиной, — добавил министр обороны Швеции.

Напомним, что JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.