Швеция готова продать Украине истребители Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон официально подтвердил, что у Украины есть возможность приобрести их самолеты Gripen. Более того, она может это сделать на средства европейских союзников.
Главные тезисы
- Решение о приобретении Gripen Украиной пока не принято.
- JAS 39 Gripen от Saab – это многоцелевые истребители четвёртого поколения.
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС
Как сообщил Пол Йонсон, команда украинского лидера Владимира Зеленского действительно рассматривает такой сценарий, однако финальное решение пока не приняла.
Министр обороны Швеции обратил внимание на то, что ЕС недавно согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Что важно понимать, из них на оборону есть возможность использовать 60 млрд евро, пишет TV4 (Nyheterna).
По его словам, пока сложно определить конкретные сроки, когда для Украины может стать актуальным вопрос приобретение Gripen.
Напомним, что JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.
