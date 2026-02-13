Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Швеция готова продать Украине истребители Gripen

Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС
Источник:  online.ua

Министр обороны Швеции Пол Йонсон официально подтвердил, что у Украины есть возможность приобрести их самолеты Gripen. Более того, она может это сделать на средства европейских союзников.

Главные тезисы

  • Решение о приобретении Gripen Украиной пока не принято.
  • JAS 39 Gripen от Saab – это многоцелевые истребители четвёртого поколения.

Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС

Как сообщил Пол Йонсон, команда украинского лидера Владимира Зеленского действительно рассматривает такой сценарий, однако финальное решение пока не приняла.

Министр обороны Швеции обратил внимание на то, что ЕС недавно согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Что важно понимать, из них на оборону есть возможность использовать 60 млрд евро, пишет TV4 (Nyheterna).

Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также захочет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительство более сильной противовоздушной обороны, — подчеркнул Пол Йонсон.

По его словам, пока сложно определить конкретные сроки, когда для Украины может стать актуальным вопрос приобретение Gripen.

Мы постоянно работаем над этим вопросом и ведем очень интенсивный диалог с Украиной, — добавил министр обороны Швеции.

Напомним, что JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.

