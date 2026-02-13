Украинские дроны поразили российский НПЗ в 1750 км от границы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские дроны поразили российский НПЗ в 1750 км от границы

Украина побила новый рекорд в дипстрайках
Read in English
Читати українською
Источник:  Business Insider

Анонимный источник в Службе безопасности Украины сообщил СМИ, что украинские дальнобойные беспилотники смогли испешно добраться и нанести удары по российскому нефтеперерабатывающему заводу почти в 1100 милях (около 1750 км) от границы.

Главные тезисы

  • Мощный удар украинских дронов спровоцировал масштабный пожар на НПЗ.
  • Власти РФ пытаются скрыть от россиян информацию о новой успешной атаке Украины.

Украина побила новый рекорд в дипстрайках

По словам инсайдера журналистов в СБУ, в этот раз целью был Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

Следует обратить внимание на то, что он является частью структуры российской компании "Лукойл".

Официальные отчеты свидетельствуют о том, что НПЗ перерабатывает около 4 миллионов тонн нефти в год.

Мощный удар украинских дронов спровоцировал начало масштабного пожара.

Факт атаки недавно официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Участниками этой операции были не только СБУ, но и другие подразделения Сил обороны Украины.

СБУ продолжает наносить целенаправленные удары по предприятиям российского нефтеперерабатывающего комплекса, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора, — заявил инсайдер журналистам.

Анонимный источник обратил внимание на то, что поражение подобных вражеских объектов существенно сокращает возможности России поставлять горючее своим солдатам на украинском фронте, а также урезает доходы, финансирующие военную машину Путина.

Что интересно, утром 13 февраля Министерство обороны России объявило, что за прошедшие сутки их ПВО якобы обезвредила 211 украинских дронов, однако не уточнило, где именно.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина не проигрывает". Зеленский оценил ситуацию на фронте
Зеленский оценил ход мирных переговоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
38 млрд долл для Украины. Какую помощь получат Силы обороны
Михаил Федоров
Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР
солдат КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?