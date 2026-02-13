Украинские дроны поразили российский НПЗ в 1750 км от границы

Анонимный источник в Службе безопасности Украины сообщил СМИ, что украинские дальнобойные беспилотники смогли испешно добраться и нанести удары по российскому нефтеперерабатывающему заводу почти в 1100 милях (около 1750 км) от границы.

Украина побила новый рекорд в дипстрайках

По словам инсайдера журналистов в СБУ, в этот раз целью был Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

Следует обратить внимание на то, что он является частью структуры российской компании "Лукойл".

Официальные отчеты свидетельствуют о том, что НПЗ перерабатывает около 4 миллионов тонн нефти в год.

Мощный удар украинских дронов спровоцировал начало масштабного пожара.

Факт атаки недавно официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Участниками этой операции были не только СБУ, но и другие подразделения Сил обороны Украины.

СБУ продолжает наносить целенаправленные удары по предприятиям российского нефтеперерабатывающего комплекса, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора, — заявил инсайдер журналистам. Поделиться

Анонимный источник обратил внимание на то, что поражение подобных вражеских объектов существенно сокращает возможности России поставлять горючее своим солдатам на украинском фронте, а также урезает доходы, финансирующие военную машину Путина.