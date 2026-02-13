"Украина не проигрывает". Зеленский оценил ситуацию на фронте
Категория
Политика
Дата публикации

"Украина не проигрывает". Зеленский оценил ситуацию на фронте

Зеленский оценил ход мирных переговоров
Read in English
Читати українською
Источник:  The Atlantic

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина скорее продолжит воевать дальше, чем согласится на невыгодное для нее мирное соглашение. Кроме того, он не считает, что армия РФ побеждает в поле боя.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил, что понимает мотивацию Трампа в мирных переговорах.
  • Несмотря на это, президент не готов жертвовать интересами Украины.

Зеленский оценил ход мирных переговоров

По мнению украинского лидера, для президента США Дональда Трампа именно завершение российско-украинской войны станет самой большой победой.

Именно поэтому глава Белого дома хочет это сделать как можно быстрее — до промежуточных выборов в Штатах.

сейчас Владимир Зеленский не питает напрасных надежд на то, что Трамп будет склонять диктатора Путина к уступкам.

Как утверждает автор нового интервью с президентом Украины Саймон Шустер, его визави демонстрирует черту, которая годами, а то и десятилетиями, была основной чертой его характера — «упрямую, иногда раздражающую привычку сопротивляться внешнему давлению».

Зеленский заявил мне, что он лучше не будет заключать никакого соглашения, чем заставит свой народ принять невыгодное, — рассказал журналист.

Саймон Шустер также добавил, что украинский лидер настроен бороться, пока его страна не получит справедливый мир.

"Украина не проиграет", — подчеркнул Зеленский, когда я попросил его оценить ситуацию на поле боя.

