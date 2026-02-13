Украинские воины поразили район сосредоточения и склад боеприпасов армии РФ
Украинские воины поразили район сосредоточения и склад боеприпасов армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали один район сосредоточения личного состава и один склад боеприпасов российских захватчиков.

  • Начался 1451 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 13 февраля 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 250 950 (+800) человек,

  • танков — 11 667 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 028 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 37 254 (+41) ед,

  • РСЗО — 1 642 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 300 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 133 392 (+1 239) ед,

  • крылатых ракет — 4 286 (+16) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 268 (+127) ед.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и произвел 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня.

