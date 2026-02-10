Европа будет требовать от Путина уступок для завершения войны

Согласно данным инсайдеров Reuters, Европейский союз уже готовит перечень уступок, на которые должен будет пойти диктатор Владимир Путин в рамках мирного соглашения по завершению российской войны против Украины.

ЕС меняет подход в мирных переговорах

С заявлением по этому поводу выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она подтвердила, что планирует представить список уступок, которые Европа потребует от Путина в рамках мирного процесса.

Как отметила дипломат, переговоры о мире в основном ведутся между Украиной, США и Россией, но европейцы также должны быть вовлечены в этот процесс.

На этом фоне Каллас напомнила миру, что к уступкам нужно склонять Москву, а не Киев, ведь это не Украина начала и продолжает войну.

По предварительным данным, в список требований к России могут войти следующие пункты:

возвращение всех украинских детей, насильственно вывезенных из Украины во время войны;

ограничение Вооруженных сил России;

Для реализации своих требований Евросоюз может использовать около 210 миллиардов евро замороженных российских активов.