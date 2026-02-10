Европа будет требовать от Путина уступок для завершения войны

Согласно данным инсайдеров Reuters, Европейский союз уже готовит перечень уступок, на которые должен будет пойти диктатор Владимир Путин в рамках мирного соглашения по завершению российской войны против Украины.
Главные тезисы
- Некоторые страны ЕС хотят напрямую вести переговоры с Путиным.
- Однако сначала блок должен четко определить общую позицию.
ЕС меняет подход в мирных переговорах
С заявлением по этому поводу выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Она подтвердила, что планирует представить список уступок, которые Европа потребует от Путина в рамках мирного процесса.
Как отметила дипломат, переговоры о мире в основном ведутся между Украиной, США и Россией, но европейцы также должны быть вовлечены в этот процесс.
На этом фоне Каллас напомнила миру, что к уступкам нужно склонять Москву, а не Киев, ведь это не Украина начала и продолжает войну.
По предварительным данным, в список требований к России могут войти следующие пункты:
возвращение всех украинских детей, насильственно вывезенных из Украины во время войны;
ограничение Вооруженных сил России;
Для реализации своих требований Евросоюз может использовать около 210 миллиардов евро замороженных российских активов.
Эти средства сыграют роль своеобразного рычага влияния на диктатора Путина.
