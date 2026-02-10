Европа будет требовать от Путина уступок для завершения войны
Европа будет требовать от Путина уступок для завершения войны

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным инсайдеров Reuters, Европейский союз уже готовит перечень уступок, на которые должен будет пойти диктатор Владимир Путин в рамках мирного соглашения по завершению российской войны против Украины.

Главные тезисы

  • Некоторые страны ЕС хотят напрямую вести переговоры с Путиным.
  • Однако сначала блок должен четко определить общую позицию.

ЕС меняет подход в мирных переговорах

С заявлением по этому поводу выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она подтвердила, что планирует представить список уступок, которые Европа потребует от Путина в рамках мирного процесса.

Как отметила дипломат, переговоры о мире в основном ведутся между Украиной, США и Россией, но европейцы также должны быть вовлечены в этот процесс.

На этом фоне Каллас напомнила миру, что к уступкам нужно склонять Москву, а не Киев, ведь это не Украина начала и продолжает войну.

По предварительным данным, в список требований к России могут войти следующие пункты:

  • возвращение всех украинских детей, насильственно вывезенных из Украины во время войны;

  • ограничение Вооруженных сил России;

Для реализации своих требований Евросоюз может использовать около 210 миллиардов евро замороженных российских активов.

Эти средства сыграют роль своеобразного рычага влияния на диктатора Путина.

Больше по теме

Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры
Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень
Зеленский публично упрекнул власти Кривого Рога из-за ситуации в городе
Владимир Зеленский
Зеленский оценил ситуацию в разных регионах Украины
Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL
Как функционирует PURL

