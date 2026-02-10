Європа вимагатиме від Путіна поступок для завершення війни

Згідно з даними інсайдерів Reuters, Європейський союз уже готує перелік поступок, на які повинен буде піти диктатор Володимир Путін у межах мирної угоди щодо завершення російської війни проти України.

ЄС змінює підіхід у мирних переговорах

З заявою з цього приводу виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона підтвердила, що планує представити список поступок, які Європа вимагатиме від Путіна у межах мирного процесу.

Як зазначила дипломатка, переговори про мир здебільшого ведуться між Україною, США та Росією, але європейці також повинні бути залучені у цей процес.

На цьому тлі Каллас нагадала світу, що до поступок треба схиляти Москву, а не Київ, адже це не Україна почала і продовжує війну.

За попередніми даними, у список вимог до Росії можуть увійти такі пункти:

повернення всіх українських дітей, насильно вивезених з України під час війни;

обмеження Збройних сил Росії;

Для реалізації своїх вимог Євросоюз може використати приблизно 210 мільярдів євро заморожених російських активів.