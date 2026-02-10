Європа вимагатиме від Путіна поступок для завершення війни

Згідно з даними інсайдерів Reuters, Європейський союз уже готує перелік поступок, на які повинен буде піти диктатор Володимир Путін у межах мирної угоди щодо завершення російської війни проти України.
Головні тези:
- Дякі країни ЄС хочуть безпосередньо вести переговори з Путіним.
- Однак спочатку блок повинен чітко визначити спільну позицію.
ЄС змінює підіхід у мирних переговорах
З заявою з цього приводу виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
Вона підтвердила, що планує представити список поступок, які Європа вимагатиме від Путіна у межах мирного процесу.
Як зазначила дипломатка, переговори про мир здебільшого ведуться між Україною, США та Росією, але європейці також повинні бути залучені у цей процес.
На цьому тлі Каллас нагадала світу, що до поступок треба схиляти Москву, а не Київ, адже це не Україна почала і продовжує війну.
За попередніми даними, у список вимог до Росії можуть увійти такі пункти:
повернення всіх українських дітей, насильно вивезених з України під час війни;
обмеження Збройних сил Росії;
Для реалізації своїх вимог Євросоюз може використати приблизно 210 мільярдів євро заморожених російських активів.
Ці кошти зіграють роль своєрідного важіля впливу на диктатора Путіна.
