Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили для України найбільше зброї у межах PURL

Станом на сьогодні трьома лідерами у питаннях закупівлі американського озброєння для України є Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Це офіційно підтвердив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер.

Як наразі функціонує PURL

Що важливо розуміти, PURL (Пріоритетний список потреб України) — це масштабна програма, у межах якої члени НАТО закуповують американську зброю для Сил оборони.

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер звернув увагу на те, що деякі країни дійсно максимально залучені у цей процес та витрачають найбільше коштів для закриття потреб українських воїнів.

На цьому тлі наразі найбільше виділяються саме Німеччина Нідерланди та Норвегія.

Американський посол заявив про суттєвий прогрес, якого вдалося досягти щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL).

Створений президентом Трампом, PURL дає змогу союзникам та партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України… Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію, — наголосив Вітакер.

За словами американського посла, саме програма PURL дала можливість значно посилити оборону України.