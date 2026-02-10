Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL

По состоянию на сегодняшний день тремя лидерами в вопросах закупки американского вооружения для Украины являются Германия, Нидерланды и Норвегия. Это официально подтвердил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер.
Главные тезисы
- 90% ракет для украинских ПВО, которые она использует сейчас, поступило благодаря участникам PURL.
- НАТО обещает найти более 15 млрд долл. на закупку оружия для ВСУ в рамках этой инициативы.
Как функционирует PURL
Что важно понимать, PURL (Приоритетный список потребностей Украины) — это масштабная программа, в рамках которой члены НАТО закупают американское оружие для Сил обороны.
Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер обратил внимание на то, что некоторые страны действительно максимально вовлечены в этот процесс и тратят больше средств для закрытия потребностей украинских воинов.
На этом фоне больше всего выделяются именно Германия Нидерланды и Норвегия.
Американский посол заявил о существенном прогрессе, которого удалось достичь в вопросе Приоритетного списка потребностей Украины (PURL).
По словам американского посла, именно программа PURL позволила значительно усилить оборону Украины.
Более того, он заверил, что указанная инициатива способствует мирным усилиям путем давления на Россию, чтобы "заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".
