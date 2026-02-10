Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL

По состоянию на сегодняшний день тремя лидерами в вопросах закупки американского вооружения для Украины являются Германия, Нидерланды и Норвегия. Это официально подтвердил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер.

Как функционирует PURL

Что важно понимать, PURL (Приоритетный список потребностей Украины) — это масштабная программа, в рамках которой члены НАТО закупают американское оружие для Сил обороны.

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер обратил внимание на то, что некоторые страны действительно максимально вовлечены в этот процесс и тратят больше средств для закрытия потребностей украинских воинов.

На этом фоне больше всего выделяются именно Германия Нидерланды и Норвегия.

Американский посол заявил о существенном прогрессе, которого удалось достичь в вопросе Приоритетного списка потребностей Украины (PURL).

Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины… Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию, — подчеркнул Виттакер. Поделиться

По словам американского посла, именно программа PURL позволила значительно усилить оборону Украины.