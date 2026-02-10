Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL
Категория
Украина
Дата публикации

Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL

Как функционирует PURL
Read in English
Читати українською

По состоянию на сегодняшний день тремя лидерами в вопросах закупки американского вооружения для Украины являются Германия, Нидерланды и Норвегия. Это официально подтвердил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер.

Главные тезисы

  • 90% ракет для украинских ПВО, которые она использует сейчас, поступило благодаря участникам PURL.
  • НАТО обещает найти более 15 млрд долл. на закупку оружия для ВСУ в рамках этой инициативы.

Как функционирует PURL

Что важно понимать, PURL (Приоритетный список потребностей Украины) — это масштабная программа, в рамках которой члены НАТО закупают американское оружие для Сил обороны.

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер обратил внимание на то, что некоторые страны действительно максимально вовлечены в этот процесс и тратят больше средств для закрытия потребностей украинских воинов.

На этом фоне больше всего выделяются именно Германия Нидерланды и Норвегия.

Американский посол заявил о существенном прогрессе, которого удалось достичь в вопросе Приоритетного списка потребностей Украины (PURL).

Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины… Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию, — подчеркнул Виттакер.

По словам американского посла, именно программа PURL позволила значительно усилить оборону Украины.

Более того, он заверил, что указанная инициатива способствует мирным усилиям путем давления на Россию, чтобы "заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры
Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне шантажируют семьи украинских пленных для регистрации Starlink
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Россияне используют родных пленных как ресурс для манипуляций
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский публично упрекнул власти Кривого Рога из-за ситуации в городе
Владимир Зеленский
Зеленский оценил ситуацию в разных регионах Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?