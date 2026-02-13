Українські воїни уразили район зосередження і склад боєприпасів армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1451 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 13 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 250 950 (+800) осіб,
танків — 11 667 (+5) од,
бойових броньованих машин — 24 028 (+3) од,
артилерійських систем — 37 254 (+41) од,
РСЗВ — 1 642 (+1) од,
засобів ППО — 1 300 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 133 392 (+1 239) од,
крилатих ракет — 4 286 (+16) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 268 (+127) од.
Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 — із реактивних систем залпового вогню.
