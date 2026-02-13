Українські воїни уразили район зосередження і склад боєприпасів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили район зосередження і склад боєприпасів армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1451 день повномасштабної війни Росії  проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 13 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 250 950 (+800) осіб,

  • танків — 11 667 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 24 028 (+3) од,

  • артилерійських систем — 37 254 (+41) од,

  • РСЗВ — 1 642 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 300 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 133 392 (+1 239) од,

  • крилатих ракет — 4 286 (+16) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 78 268 (+127) од.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Росія не може перемогти". Лавров заявив про таємні переговори з Європою
Лавров запевняє, що Москва відродила діалог з Європою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Японія купуватиме для України нелетальне обладнання
Японія допомагатиме Силам оборони України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа вимагатиме від Путіна поступок для завершення війни
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?